EU geeint gegen China

Die EU-Kommission bereitet neue Maßnahmen zur Abwehr chinesischer Investoren vor. Am morgigen Mittwoch soll Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager ein »Weißbuch für faire Wettbewerbsbedingungen in bezug auf ausländische Subventionen« vorstellen: Es zielt darauf ab, Übernahmen europäischer Firmen durch Konzerne aus Drittstaaten zu erschweren. Damit sind, wenngleich sie nicht ausdrücklich genannt werden, Konzerne aus China gemeint. Nach Berichten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und des Handelsblatts vom Montag sollen in Zukunft Übernahmen ab 35 Prozent der Anteile von Firmen in der EU in Brüssel penibel geprüft werden. Gegenstand der Untersuchung soll sein, ob der übernahmewillige Drittstaatskonzern zu Hause Subventionen von der Regierung erhalten hat, die ihm einen Vorteil bei der Übernahme verschaffen. Generell schlägt die Kommission als Schwelle für ein solches Verfahren Zuwendungen in Höhe von umgerechnet zehn Millionen Euro im Verlauf der vergangenen drei Jahre vor. Unter Umständen soll Brüssel aber bereits bei Subventionen im Wert von 200.000 Euro einschreiten können. Der Begriff ist dabei weit gefasst und beinhaltet etwa auch zinslose Kredite, Staatsgarantien oder Steuervorteile.

Offiziell heißt es in Brüssel, man wolle mit der neuen Maßnahme strategisch wichtige, aber durch die Coronakrise geschwächte Unternehmen aus der EU vor einem feindlichen Zugriff auswärtiger Rivalen schützen. Tatsächlich dringen maßgebliche Kräfte in der Union schon seit vergangenem Jahr auf eine strikte Kontrolle chinesischer Komplett- und Teilübernahmen. Zuletzt forderten Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sowie seine Amtskollegen aus Frankreich, Italien und Polen in einem gemeinsamen Schreiben die zuständige Kommissarin Vestager Anfang Februar auf, dazu geeignete wettbewerbspolitische »Instrumente« zu schaffen. Das »Weißbuch«, das sie morgen präsentieren wird, soll jetzt von den Mitgliedstaaten kommentiert werden, bevor der Kern in Gesetzesvorhaben gegossen wird. Maßgebliche Widerstände sind nicht zu erkennen. Selbst aus Staaten wie den Niederlanden, die bislang offene Märkte tendenziell über alles stellten, zeichnet sich Berichten zufolge, da es gegen China geht, Zustimmung ab.

Die Abwehrmaßnahmen erfolgen zu einem Zeitpunkt, zu dem die chinesischen Investitionen in der EU längst im Rückgang begriffen sind. 2016 hatten sie einen Höhepunkt erreicht, zwei Jahre später lagen noch bei einem Volumen von 18 Milliarden Euro und gingen 2019 auf rund zwölf Milliarden zurück, in etwa so viel wie 2013. Die Zahlen schließen Investitionen in Großbritannien, das inzwischen die EU verlassen hat, noch ein.

Unterdessen wächst Chinas Indus­trieproduktion weiter, wenngleich in etwas geringerem Umfang, als manche Beobachter vermutet hatten. War sie im April um knapp vier Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen – das erste Plus seit Beginn der Coronakrise –, nahm sie im Mai um 4,4 Prozent zu. Zuvor war über einen Anstieg von sogar fünf Prozent spekuliert worden. Allerdings hängt die chinesische Produktion in vielen Fällen vom Export nach Europa und Nordamerika ab; dort führt die Coronakrise aber bekanntlich zu enormen Einbrüchen.