Krankenhausbeschäftigte in Eisenhüttenstadt: Demo für Tarifvertrag

Der Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg rief am Montag Klinikbeschäftigte in Eisenhüttenstadt zu Demo für Tarifvertrag auf

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat die Beschäftigten der Städtisches Krankenhaus Eisenhüttenstadt GmbH für Mittwoch, den 17. Juni 2017, zu einer Demonstration für gute Arbeitsbedingungen und für einen Tarifvertrag im Krankenhaus Eisenhüttenstadt aufgerufen. Die Demonstration beginnt um 15.30 Uhr mit einer Kundgebung vor dem Städtischen Krankenhaus. Danach zieht der Demonstrationszug zur Inselhalle, dem Tagungsort der Stadtverordnetenversammlung, deren Sitzung um 17 Uhr beginnt.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) fordert die unverzügliche Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die rund 400 nichtärztlichen Beschäftigten des Städtischen Krankenhauses. Die Geschäftsführung (...) hatte nach dem zweiten Verhandlungstermin die Verhandlungen einseitig abgebrochen, nachdem die Verdi-Tarifkommission das Tarifangebot der Arbeitgeberseite zur Entgelterhöhung um 3,1 Prozent rückwirkend ab 1. März 2020 als unzureichend abgelehnt hatte. (...)

»Jetzt muss sich die Kommunalpolitik von Eisenhüttenstadt zur Arbeit der Krankenhausbeschäftigten positionieren«, fordert der Verdi-Gewerkschaftssekretär Frank Ploß aus Frankfurt/Oder. »Es genügt nicht, auf dem Balkon zu klatschen, um dann aber nur ein Entgelt in Höhe von 78 bis 81 Prozent des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) zu zahlen, während die Beschäftigten im Rathaus 100 Prozent TVöD erhalten. Das ist ein Skandal«, so Frank Ploß weiter.

Für die rund 100 Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus Eisenhüttenstadt gilt derzeit ein Tarifniveau von 98 Prozent des Flächentarifvertrages der Ärztegewerkschaft Marburger Bund für die Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Krankenhäusern.



Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) forderte am Montag: Studierenden-Hilfe aufstocken, BAföG reformieren!

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat eine zügige und unbürokratische Auszahlung der Nothilfe für Studierende angemahnt, die die Bundesregierung bereitgestellt hat. Zudem machte sich die Bildungsgewerkschaft für eine Weiterentwicklung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) noch vor der Bundestagswahl stark. (…)

Weiter müsse die Bundesregierung Höhe und Dauer der Zahlungen an den tatsächlichen Bedarf anpassen und das Budget für die Hilfe (Coronapandemie-Nothilfe der Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, jW) von derzeit 100 Millionen Euro auf bis zu eine Milliarde Euro aufstocken, betonte Keller: »Es darf nicht dazu kommen, dass am Ende viele bedürftige Studierende mit leeren Händen dastehen. Alle Studierenden, die keinen Platz unter dem Rettungsschirm finden, sind potentielle Studienabbrecher. Es muss verhindert werden, dass die Coronakrise einer ganzen Generation die Zukunftschancen nimmt.« Die GEW rufe daher gemeinsam mit dem studentischen Bündnis »Solidarsemester« für den 20. Juni in Berlin zu einer Demonstration für eine wirksame Hilfe für Studierende auf. (...)

Die Demonstration unter dem Motto »Eine Milliarde für eine Million – Studi-Hilfe jetzt!« findet am Samstag, 20. Juni, ab 14 Uhr in Berlin statt. Startpunkt ist der Hauptbahnhof (Washingtonplatz). Weitere Informationen:

