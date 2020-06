Gegen Bolsonaro

Amanda Perobelli/REUTERS

In Brasilien haben am Sonntag erneut rund tausend Menschen unter dem Motto »Black Lives Matter« (Foto) in São Paulo gegen den faschistischen Staatschef Jair Bolsonaro demonstriert. Nachdem der Protest vor einer Woche gewaltsam niedergeschlagen worden war, folgten dieses Wochenende deutlich weniger Personen dem Aufruf organisierter Fans großer Fußballklubs und sozialer Bewegungen. São Paulo ist mit 172.875 Coronavirusinfektionen und 10.581 Covid-19-Todesfällen (Stand 14. Juni) Epizentrum der Pandemie in Brasilien. (dpa/jW)