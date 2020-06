»Sie sollen wissen, dass sie nicht alleine sind«

Umit Bektas/Reuters Die türkische Polizei geht auch während der Coronapandemie gegen Linke vor (Protest in Istanbul, 1.5.2020)

Am heutigen Dienstag stehen Sie gemeinsam mit anderen Oppositionellen erneut in der Türkei vor Gericht. Dabei geht es um den Vorwurf der »Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung«. Was erwarten Sie von diesem Prozesstag?

Eigentlich nicht viel. Zwischenzeitlich waren alle Gerichtstermine wegen der Coronapandemie verschoben worden. Meine Rechtsanwälte hatten mir mitgeteilt, dass die Prozesse in der Türkei ab dem 15. Juni wieder starten. Sie erwarten allerdings, dass mein Termin wieder um Monate verschoben wird, weil es keine neuen Entwicklungen gibt. Die politischen Prozesse in der Türkei werden oft hinausgezögert, um den Druck auf die Menschen aufrechtzuerhalten. Die meisten der 22 Mitangeklagten haben Auflagen wie Ausreisesperre oder Meldepflicht.

Mit Ihrem Verein »Stimmen der Solidarität« setzen Sie sich für aktuell in der Türkei inhaftierte Aktivisten oder solche mit Ausreiseverbot ein. Wie ist der Zuspruch zu Ihrer Arbeit?

Wir hatten uns nach meiner Rückkehr dazu entschieden, unsere Solidaritätsarbeit als Verein weiterzuführen. Wie wichtig das ist, konnten wir bereits nach den ersten Mahnwachen feststellen. Es kommen viele Anfragen von Menschen aus Köln und bundesweit, deren Familienangehörige in der Türkei in Haft sind beziehungsweise dort wegen einer Ausreisesperre festsitzen. Wir versuchen, sie in dieser Zeit zu unterstützen, mit ihnen zu sprechen, aber auch über ihre Situation in der Öffentlichkeit zu informieren, wenn sie dies wünschen. Viele Fälle sind nicht bekannt, und die Betroffenen fühlen sich überfordert und alleingelassen.



Aktuell startet eine Kampagne für den politischen Langzeitgefangenen Erdener Demirel, um ihn in die BRD überführen zu lassen. Was ist der Hintergrund?

Während meiner Haftzeit hatte mir Erdener aus dem Gefängnis geschrieben. Das war, soweit ich mich erinnere, der erste oder zweite Brief, den ich während meiner Haftzeit von einem anderen Gefangenen bekam. Ich kannte ihn vorher nicht. In seinen Briefen schilderte er mir seinen Fall. Es freut mich zu sehen, dass nun Familienangehörige und Freunde sich entschlossen haben, eine Kampagne unter dem Slogan »Erdener nach Hause holen« zu starten.

Im seinem Fall geht es nicht um die Freilassung, sondern um eine humanitäre Forderung, um seine Auslieferung nach Deutschland. Er sitzt seit 2006 im türkischen Gefängnis und wurde zu 47 Jahren verurteilt. Laut türkischem sowie internationalem Recht hat er ein Recht darauf, ausgeliefert zu werden, weil er nur die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und seine Familie in Moers bei Duisburg lebt. Die Linke-Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut hatte im April einen Antrag beim Auswärtigen Amt zum Fall von Erdener gestellt. Neben ihr setzen sich auch die Rote Hilfe, verschiedene Migrantenorganisationen sowie weitere Einzelpersonen ein.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, sich für Erdener Demirel und die vielen anderen politischen Gefangenen von Deutschland aus zu engagieren?

Es ist wichtig, dass die Fälle wie von Erdener Demirel, Patrick Kraicker, Bekir Topgider, Hozan Cane oder Gönül Örs in Deutschland bekanntwerden. Sie sollen wissen, dass sie nicht alleine sind. Im Falle von Erdener muss laut seinen Rechtsanwälten sein fortlaufender Prozess wegen Präsidentenbeleidigung erst beendet werden. Danach könnte er einen Antrag auf Auslieferung stellen. Juristisch gesehen ist das das einzige Hindernis. Danach müssen die Türkei und Deutschland diesem Antrag zustimmen.

Erdeners Fall ist sicherlich kein einfacher, aber als politischer Gefangener will man alles versuchen, um wieder freizukommen. Solidarität, Öffentlichkeit und politischer Druck sind unsere Möglichkeiten, die wir nutzen sollten. Dadurch kamen in den letzten Jahren auch Mesale Tolu, Peter Steudtner, Deniz Yücel oder auch ich frei beziehungsweise wieder nach Hause. Vor allem jetzt ist diese Arbeit noch wichtiger, weil das mediale Interesse im Vergleich zu den Vorjahren gesunken ist und von vielen die Geiselhaftpolitik der Türkei mittlerweile als »Normalität« angesehen wird.