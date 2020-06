Afghanistans Präsident will Gefangenenaustausch beschleunigen

AP Photo/Rahmat Gul Wie hier am 2. Juni in Kabul kommt es in Afghanistan weiter regelmäßig zu Anschlägen

Kabul. Afghanistans Regierung will den Gefangenenaustausch mit den Taliban weiter beschleunigen. »Meine Kollegen und ich haben die Entscheidung getroffen, innerhalb kürzester Zeit weitere 2.000 Gefangene freizulassen«, sagte Präsident Aschraf Ghani am Donnerstag während einer Onlineveranstaltung der amerikanischen Denkfabrik Atlantic Council. »Wir werden das Datum bald bekannt geben.«

Nach Wochen militärischer Anspannung hatten Regierung und Taliban am Montag erneut ihre Bereitschaft für geplante Friedensgespräche gezeigt. Regierungssprecher Sedik Sedikki sprach am Donnerstag in Kabul zunächst von einer inoffiziellen Waffenruhe. Präsident Ghani betonte jedoch, dass es täglich zwischen 60 und 70 Angriffe der Islamisten und im Schnitt 30 Tote pro Tag gebe.

Eine dreitägige Waffenruhe zwischen Regierung und Taliban am Ende des Ramadans sorgte für Zeichen der Entspannung, nachdem der Konflikt jüngst zu eskalieren drohte. Auch in den festgefahrenen Gefangentausch kam wieder Fahrt. Nach eigenen Angaben ließ die Regierung bisher 3.000 Gefangene frei, die Taliban 500. Der Gefangenenaustausch war Teil des USA-Taliban-Abkommens, das beide Seiten Ende Februar in Doha unterzeichneten. Der Deal sieht einen Abzug der im Land verbliebenen internationalen Truppen vor und soll den Weg für innerafghanische Friedensgespräche ebnen. Bis zu 5.000 Taliban sollten im Tausch gegen 1.000 Gefangene der Rebellen freikommen. Die afghanische Regierung war nicht an dem Deal beteiligt worden. (dpa/jW)