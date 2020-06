Statt Auflösung: Polizeichef von Minneapolis schlägt Reformen vor

AP Photo/Jim Mone Polizeichef Medaria Arradondo bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Minneapolis

Washington. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis hat der Polizeichef der US-Stadt umfangreiche Reformen versprochen. In einem ersten Schritt wolle er sicherstellen, dass Polizisten bei Fehlverhalten leichter entlassen werden könnten, sagte Polizeichef Medaria Arradondo am Mittwoch. Damit will er offenbar der Auflösung der örtlichen Polizei gemäß eines Stadtratsbeschlusses vom Sonntag zuvorkommen. Die Mehrheit im Stadtrat will die Truppe durch eine neue Organisation für öffentliche Sicherheit ersetzen.

Medaria Arradondo schlug am Mittwoch vor, Frühwarnsysteme für Fehlverhalten bei der Polizei einzuführen. Gegen den weißen Polizisten, der Floyd sein Knie fast neun Minuten lang in den Nacken drückte, waren US-Medienberichten zufolge 17 Beschwerden in knapp 20 Dienstjahren eingereicht worden. »Es wird viele weitere Reformen geben«, versprach Arradondo. Er drückte den Angehörigen Floyds, der am Dienstag in Houston beigesetzt worden war, erneut sein Mitgefühl aus. Der Polizeichef fügte hinzu, zahlreiche seiner Mitarbeiter hätten ihm gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht so seien wie der inzwischen des Mordes angeklagte Polizist, dessen Namen er sich auszusprechen weigere. (dpa/jW)