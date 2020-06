Israels Parlament untersagt Geheimdiensteinsatz in Coronakrise

(c) Pool AFP/AP Israels Premier Benjamin Netanjahu in der dieswöchigen Kabinettssitzung

Jerusalem. Die israelische Regierung muss den Einsatz des Inlandsgeheimdienstes im Kampf gegen die Coronapandemie beenden. Ab Mitternacht müsse die Ortung der Mobiltelefone von möglicherweise infizierten Personen durch den Schin Bet eingestellt werden, meldete am Mittwoch die Nachrichtenagentur AFP. Der zuständige Parlamentsausschuss für die Nachrichtendienste hatte der Regierung zuvor mehrfach mehr Zeit eingeräumt, um den Einsatz zu legitimieren. Dem war sie auch trotz einer entsprechenden Forderung des Obersten Gerichts nicht nachgekommen. Nun muss der Einsatz beendet werden. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte im Kampf gegen das Coronavirus Mitte März den Inlandsgeheimdienst mit der Sammlung von Daten über Infizierte und deren Kontaktpersonen beauftragt. Die Autorisierung für den Geheimdienst setzte er in einer Notstandsverordnung durch. Das Umgehen des Parlaments begründete er damit, dass Gefahr in Verzug gewesen sei. In Israel wurden bisher nach offiziellen Angaben mehr als 18.000 Infektions- und knapp 300 Todesfälle gemeldet. (AFP/jW)