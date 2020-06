Weltbank: Einbruch der Weltwirtschaftsleistung um fünf Prozent

Axel Heimken/dpa Düstere Aussichten für die Weltökonomie

Washington. Die Aussichten für die Weltwirtschaft sind düster. Die globale Wirtschaftsleistung dürfte dieses Jahr um 5,2 Prozent schrumpfen, teilte die Weltbank am Montag mit. Im Januar war die Organisation mit Sitz in Washington noch von einem Wachstum von 2,5 Prozent ausgegangen. Die Schätzungen könnten sich noch einmal verschlechtern, sollten die Unsicherheiten wegen der Coronakrise und die Einschränkungen des öffentlichen Lebens noch länger anhalten.

Für die Industrieländer sagt die Weltbank einen Rückgang von sieben Prozent voraus. In den Schwellenländern dürfte die Wirtschaftsleistung um 2,5 Prozent sinken. Für die USA erwartet die Weltbank ein Minus von 6,1 Prozent, für die Euro-Zone sogar von 9,1 Prozent. Die Wirtschaft in Brasilien dürfte um acht Prozent schrumpfen, in Indien um 3,2 Prozent. Für China dagegen, wo das neuartige Virus erstmals auftrat und inzwischen eingedämmt wurde, sagen die Experten ein Wachstum von 1,0 Prozent voraus. Die Weltbank ist damit noch deutlich pessimistischer, als es der Internationale Währungsfonds (IWF) im April war. Dieser geht von einem Minus der Weltwirtschaftsleistung von drei Prozent aus. (Reuters/jW)