Ronald Wittek/Pool via AP/dpa »Fußball muss Publikumssport bleiben«: Die Initiatoren von »Unser Fußball« lehnen die fortwährende Kommerzialisierung ab (»Geisterspiel« Freiburg – Leverkusen, 29.5.2020)

Die Zeit ist gekommen, den Profifußball grundlegend zu verändern. Jedenfalls nach Überzeugung eines jüngst gegründeten bundesweiten Zusammenschlusses engagierter Anhänger des Fußballsports und Vereinsmitglieder. »Die Coronakrise hat weitere Schwächen des kaputten Systems Profifußball offenbart«, heißt es in dem bisher unveröffentlichten, jW vorliegenden Aufruf unter dem Titel »Unser Fußball. Basisnah, nachhaltig, zeitgemäß«. Punktuelle Reformen und Symptombekämpfung, wie vom Deutschen Fußballbund (DFB) und der Deutschen Fußballiga (DFL) vage angekündigt, reichten diesmal nicht mehr, so der Initiativkreis: »Wir wollen alle einen neuen Fußball.«

Ein Teil der Initiatoren hatte vor knapp zweieinhalb Jahren die Kampagne »50+1 bleibt!« angestoßen. Einer der Hauptakteure ist auch diesmal wieder Manuel Gaber, Fan des SC Freiburg. Mit der »50+1«-Forderung sollte der Einfluss von Investoren im Fußballgeschäft eingeschränkt bleiben. Laut Statuten des DFB und der DFL muss bei als Kapitalgesellschaften ausgegliederten Fußballabteilungen die Stimmenmehrheit beim Stammverein verbleiben. Damals hatten rund 3.000 Fanklubs bundesweit den Aufruf unterzeichnet, Druck aufgebaut. Mit Erfolg. Die Mehrheit der Klubvertreter votierte im März 2018 für den Fortbestand der Regel.

Nun geht es um das ganz große Ganze. »Fair«, so soll der »Wettbewerb« in den Profiligen sein, damit die Schere zwischen kleinen und großen Klubs nicht weiter auseinander klafft. Die Aktivisten fordern »eine gerechte Verteilung der TV-Gelder, die Einführung eines nationalen Financial Fairplays und die eindeutige Begrenzung von Investoreneinflüssen«. Damit haben sie sich sehr viel vorgenommen, geht es doch ans Eingemachte der milliardenschweren Geldmaschine Profifußball, zumal sie auch Korruption »ernsthaft« bekämpft sehen wollen.

Die Initiatoren streichen die gesellschaftliche Vorbildfunktion des Fußballs heraus, seine »Strahlkraft«. Für Menschenrechte, für ökologische Verantwortung, gegen Diskriminierung. Des weiteren sollen die Klubführungen wirtschaftlich nachhaltig handeln, Rücklagen bilden. Forderungen, die in einem Lizenzierungsverfahren fest verankert werden müssten.

Fußball muss Publikumssport bleiben, er lebe schließlich von einer vielfältigen, selbstorganisierten Fankultur im Stadion, heißt es im Aufruf. Fan­interessen seien in Vereinen und Verbänden stärker zu berücksichtigen, durch »verbindliche und kontinuierliche Beteiligungsprozesse« etwa. Die Eintrittpreise sollen »sozialverträglich«, das Stadion »inklusiv« und die Anstoßzeiten »fangerecht« sein.

Das Fazit von »Unser Fußball«: Ein Weitermachen wie vor der Coronakrise sei keine Option, ein Zurück zu einem maroden System des durchkommerzialisierten Profitums keine Perspektive. Deshalb wollen die Initiatoren in den kommenden Tagen rasch Unterschriften in Fankreisen sammeln. Eigens dafür haben sie eine Webside geschaltet (www.unserfussball.jetzt). Der Appell richtet sich offenkundig an alle – an Fans, die bei Spielen mit ihren Stammtischkollegen auf der Haupttribüne unterhalb der Logen sitzen, wie an Ultras in den Stehkurven, die für den kreativen Dauersupport sorgen.

Die Initiatoren wagen sich ziemlich weit vor. Klubs und Liga müssten vor Beginn der neuen Saison einen »Grundsatzbeschluss« einschließlich einzuleitender »Reformen« verfassen, dieser müsse »glaubhaft« und »konkret« sein. Es bleibt abzuwarten, auf welche Resonanz der Aufruf in Fankreisen stoßen wird. Viel Zeit bleibt nicht. Bereits unmittelbar vor dem 33. Spieltag am kommenden Sonnabend soll die Erklärung mit den Unterzeichnern veröffentlicht werden.