Brachiale Affirmation

Andreas Gebert/dpa Flinker Wechsel von Ansichten »im Gezeitenwechsel der politischen Konjunkturen«: Hans Magnus Enzensberger (München, 7.3.2013)

Es ist eher selten geworden, dass sich Psychologen, Psychiater oder Sozialpädagogen grundsätzlich und kritisch zu politischen Fragen äußern. Um so mehr sind die Aktivitäten der Neuen Gesellschaft für Psychologie (NGfP) anzuerkennen, ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern und Praktikern aus Psychologie und Sozialwissenschaften. Bei ihren jährlichen Kongressen fasst die NGfP regelmäßig brisante Themen an. Im März 2019 ging es unter der Überschrift »Krieg nach innen, Krieg nach außen – und die Intellektuellen als ›Stützen der Gesellschaft‹?« um die Verantwortung von Intellektuellen für die Rechtfertigung der herrschenden Politik. Ein Kongressband unter diesem Titel versammelt Aufsätze von fast 30 Autoren, die einen guten Überblick über die dort besprochenen Fragen geben.

Wie es angesichts der Komplexität des Themas kaum anders zu erwarten ist, fehlt ein wenig die große Linie. Dafür wird der Leser aber mit einer Vielzahl gut lesbarer Analysen entschädigt. Es geht unter anderem um die Abwicklung der Hochschulen der DDR, um die »Dämonisierung der Friedensforschung« oder die »Klimakatastrophe als radikale Zivilisationskrise«.

Zu den Highlights des Bandes gehört der Beitrag des Roman- und Theaterautors Michael Schneider, der sich mit dem Einfluss großer Medien auf gesellschaftliche Prozesse befasst. Medien würden, so Schneider, immer mehr zu »Agenturen einer globalen Unterhaltungs-, Zerstreuungs- und Verdummungsindustrie degenerieren«. »Sport, Gewalt (Krimis) und Sex« seien das »Opium des Volkes von heute«. Die grundgesetzlich verankerte Presse- und Informationsfreiheit drohe zu einem »rührenden Anachronismus« zu werden. Am Beispiel der neueren Kriege des »Westens« untersucht Schneider die mediale Durchsetzung der Vorstellung, dass es sich hierbei um »gerechte Kriege« zur Verhinderung einer »humanitären Katastrophe« handle.

Erhellend und erheiternd sind Schneiders Ausführungen über den »endgültigen Intellektuellen« oder »Medienintellektuellen«, bei denen er sich auf den französischen Philosophen und Schriftsteller Régis Debray bezieht. Debray schildere diesen Typus als einen Intellektuellen, der nicht mehr für eine alternative oder gerechtere Gesellschaftsform streite, sondern »seine geistigen und politischen Magazine im Rhythmus der Konjunktur auswechselt, um am Mainstream teilzuhaben«. So werde er zum »Sprachrohr der Eliten in Politik und Gesellschaft« und verkaufe und vermarkte »erstens sich selbst« und »zweitens das, was der Betrieb verlangt«. Als Beispiele nennt Schneider die Schriftsteller Martin Walser und Hans Magnus Enzensberger. Letzterer sei »unübertroffen für den flinken Wechsel von Meinungen und Ansichten im Gezeitenwechsel der politischen Konjunkturen«.

Unter der Überschrift »Schlafwandler oder Kriegstreiber?« beschreibt der Psychologe und Publizist Georg Rammer, wie Kriege propagandistisch vorbereitet werden. Nicht nur die Notwendigkeit der NATO-Aufrüstung wegen einer angeblichen Bedrohung aus dem Osten müsse angesichts der Fakten »als bewusste Irreführung« bezeichnet werden. Auch die EU als Friedensnobelpreisträgerin pflege zwar ein Image als friedliebend, »das die Realität aber Lüge straft«. In der BRD und der Europäischen Union wachse der Militarismus, so Rammer. Der Krieg müsse »auch um die Köpfe« geführt werden. Der deutsche Staat wisse, dass große Teile der Bevölkerung antimilitaristisch eingestellt seien. Die Politik versuche deshalb ständig und mit Erfolg, die Menschen zu manipulieren. So konnte das Feindbild Russland wiederbelebt werden. Allein die Nennung von Namen und Begriffen wie Putin oder Krim reiche heute schon aus, um den erwünschten Effekt zu erreichen.

Sehr aufschlussreich sind auch die Ausführungen der Historikerin und Politologin Raina Zimmering über den Einfluss von Politik und Wirtschaft auf die Sozialwissenschaften. Im Rahmen der neoliberalen Globalisierung werde eine Richtung in diesem Bereich »mit imperialen und oftmals diktatorischen Mitteln zementiert«, und zwar die Richtung, »die die herrschenden Verhältnisse mit ihren Defiziten bestätigt«, schreibt sie. Zimmering erläutert, wie etwa Banker und Manager von Dax-Unternehmen als Mitglieder von Hochschulräten Einfluss auf Universitäten nehmen. Auf dem eingeschlagenen Weg gehe der aristotelische Anspruch des Strebens nach dem »guten Leben für alle« endgültig verloren.