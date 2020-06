Gegenstücke zum Gift des schönen Scheins

jW Archiv »Auf die Schönheiten des Lebens stoßen« (Blick ins Atelier)

Seit vielen Jahren bestimmt der Maler Thomas J. Richter das graphische Erscheinungsbild dieser Zeitung mit. Es gibt kaum eine Ausgabe der jungen Welt, in der nicht wenigstens eine kleine Zeichnung von ihm auftaucht. Die tiefe Verbundenheit hat ihren Grund in seiner eigenwilligen Kunst und in der beeindruckenden Klarheit seiner Gedanken.

In den letzten Jahren ist es stiller geworden um Thomas J. Richter. 2019 fiel er in der Ausstellung »Zeitzeichen« auf, einer Kunstschau der Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde in der jW-Ladengalerie. »Stadtpark bei Nacht« heißt das Gemälde, das voller erotischer Spannung ist, die Schwüle einer Sommernacht in kraftvoll-dunklen Farben einfängt und mit phallischen Symbolen arbeitet. Dieses Bild fand eine begeisterte Käuferin, und wir konnten ihm, der von Krankheit gezeichnet war, den Erlös überreichen, im Wissen, unter welch schwierigen Bedingungen er lebt und arbeitet.

Wir lernten uns in den 80er Jahren bei der Vorbereitung einer Ausstellung mit dem Titel »Der eigene Blick« im Berliner Ermeler-Haus kennen, da zählte er noch zu den jungen Künstlern. Heute wird er 65 Jahre alt. Jeweils zur Hälfte ging er seinen bisherigen Lebensweg durch Welten, die gegensätzlicher kaum sein konnten. Die Utopien, die er vor der beklemmenden Zäsur von 1989/90 kritisch verinnerlichte, sind ihm nicht anpasserisch abhandengekommen. Sie sind das Maß, an dem er die Realität von heute misst, das sein Handeln bestimmt und das in seine unverwechselbare, poesie- und kraftvolle Kunst hineinwirkt. Wer in seinen Graphiken, Zeichnungen und Gemälden Vordergründigkeit vermutet, könnte falscher nicht liegen. Da herrscht eine lustvolle Freiheit der Phantasie, die zu der Frage anregt, worin der Anspruch bildender Kunst heute besteht, die etwas bewirken will.

Liebespaare liegen in stillen, arkadischen Landschaftsräumen, schweben in selbstvergessenem erotischem Spiel über der Welt, haben ihre nahezu kindliche Freude aneinander, setzen sich über moralische Konventionen hinweg, werden zu Sinnbildern des Glücks. Die Himmel sind weit, die Paysagen offen. Es geht um das Einfache, um Menschlichkeit, Menschenliebe. Humanität ist das Bindende. Solche Bilder provozieren, die Widersprüche mitzudenken, aus denen sie erwachsen. Da ist – bei aller gestalterischen Stille – ein verbissenes, wütendes, Selbstbestätigung suchendes Anmalen gegen aufgezwungene Lebens- und Arbeitsbedingungen. Da ist Sehnsucht nach Geborgenheit im Egoland.

Die Freundlichkeit der gemalten Paradiese kann die Seelendramen nicht verdecken, die sich im Inneren abspielen. Es klagt in den Düsternissen mancher Bilder. In der schutzsuchenden, inselhaften Existenz von Leibern, einsamen Gebäuden und anderen Elementen ist aktuelle Angst vor der unbegrenzten Herrschaft des Staates, vor sozialer Eiszeit und Ignoranz zu spüren. Verletzlichkeit und gepanzertes Ruhen in sich selbst verschmelzen miteinander. Intimität und Öffentlichkeit mischen sich, Animalisches und Zartes, Melancholie und Euphorie, auch Romantisierung und kristallklare Analyse, scheinbare Weltflucht und Verteidigung des Rechts auf ein Stückchen Glück.

Diese Bilder sind Gegenstücke zum Gift des schönen Scheins. Es sind Rufe gegen die Barbarei in den menschlichen Beziehungen. Hinter der Negation der falschen Welt, in der wir leben, wird die mögliche sichtbar. Die Kraft des Künstlers lebt vom freudvollen Beharren auf Lebenslust, auf menschlichem Maß. Ihr Anspruch auf Individualität mischt sich mit der Verantwortung für menschliches Miteinander.

Bei unseren Gesprächen stimmen wir in der Ablehnung einer lediglich auf Selbstentäußerung bedachten, auf reine Ästhetik reduzierten Kunstauffassung überein. Er macht sich lustig über Kunstwissenschaftler, die solchen Denkweisen revoluzzerhaft anhängen, und meint: »Der Mensch staunt über sich selbst, indem er sich selbst erkennt. In der Kunst formuliert er dieses Staunen, diesen Erkenntniswillen.« Wenn man Naivität – wie schon Brecht und andere – als Fähigkeit zum Staunen interpretiert, so sind die Bilder Thomas J. Richters naiv, auch deshalb, weil sie den Betrachter auf die Schönheiten des Lebens stoßen und ihn daran erinnern, die Augen aufzureißen und den Verstand einzuschalten, auch für scheinbar Nebensächliches. Vor allem aber für Sachen, die in der gegenwärtigen menschenverachtenden Gesellschaft Ohnmacht und Hilflosigkeit hervorbringen.

Eine lust- und phantasievolle Opposition ist bitter nötig. Auch er habe Angst, schrieb Thomas J. Richter im Januar 2000 in einem Artikel über die Anpasser in der damaligen PDS; im Moment mache ihn aber die Ängstlichkeit in den Führungsetagen der Linken wütend. Diese Einheit von Sensibilität und Kraft bleibt kennzeichnend für ihn und sein Werk. Wünschen wir ihm Stärke für die nächsten Jahre!