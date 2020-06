Druck aus vollen Rohren

imago images/ITAR-TASS Das russische Verlegeschiff »Akademik Tscherskij« macht sich auf den Weg (Kaliningrad, 4.5.2020)

Inzwischen liegen zwei russische Spezialschiffe für die Verlegung von Rohren unter Wasser im Hafen von Mukran auf Rügen: die aus dem Fernen Osten herbeorderte »Akademik Tscherskij« und die kleinere »Fortuna«. Aber seitdem sie vor einem Monat dort Anker geworfen haben, hat sich nicht viel getan, und das dürfte noch eine Weile so bleiben. Denn wegen der US-Sanktionen haben sich beteiligte Unternehmen aus anderen Ländern zurückgezogen. Russland muss deshalb die Flottille mit eigenen Schiffen verstärken, die für die Fertigstellung der letzten 160 Leitungskilometer gebraucht werden. Wie das russische Portal Eadaily am 8. Juni meldete, sind zwei Versorgungsschiffe auf dem Weg von Wladiwostok in die Ostsee inzwischen im Indischen Ozean. Eskortiert werden sie von einer Fregatte der russischen Pazifikflotte und einem Schlepper. Das letzte ausländische Hilfsschiff bei den Bauarbeiten war Anfang Juni in seinen norwegischen Heimathafen zurückgekehrt. Es hatte östlich von Bornholm den bereits fertiggestellten Abschnitt der Leitung mit einer Kiesummantelung versehen. Da dies formal der Erhöhung der Sicherheit der Pipeline dient, unterlagen diese Arbeiten nicht den US-Sanktionen.

Unterdessen drehen Politiker in den Vereinigten Staaten erneut an der Schraube. Die Senatoren Edward »Ted« Cruz und Jeanne Shaheen brachten einen Gesetzentwurf ein, der nun neben dem eigentlichen Bau sämtliche Anbieter von Dienstleistungen rund um das Projekt bedroht. Das gilt theoretisch sogar für das Vermieten von Flächen für die Lagerung der Rohre oder die Aufstellung von Containern für die Arbeiter, zielt in der Praxis aber auch auf finanzierende Banken oder Versicherer nach der Inbetriebnahme; ja sogar auf jene, die Genehmigungen oder Zertifizierungen vergeben. Damit rücken deutsche Ministerien ins Fadenkreuz der Washingtoner Sanktionierer.

Das hat die Bundesregierung erkennbar alarmiert. Die Süddeutsche Zeitung berichtete am Freitag über ein internes Papier des Bundeswirtschaftsministeriums. Dort heiße es: »Es wäre ein Novum, wenn sich Sanktionen auch gegen Behörden von (befreundeten) Regierungen oder gar gegen die Regierungen selbst richten.« Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zitierte das Auswärtige Amt mit – für die Verhältnisse des Ministeriums – deutlichen Worten: Die möglichen Strafmaßnahmen seien »ein schwerer Eingriff in die europäische Energiesicherheit und EU-Souveränität«. Die Bundesregierung lehne »exterritoriale Sanktionen« ab.

Sogar treue Transatlantiker aus den Regierungsparteien merkten, mit wem die BRD da verbündet ist: Die USA betrieben »Hegemonialpolitik«, klagte der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Fritz Felgentreu, und der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter bescheinigte den USA eine »Doppelmoral«. Den Grünen blieb es vorbehalten, zu den US-Sanktionierern zu halten. Zwar gehe der Vorschlag aus Washington »definitiv zu weit«, so ihr Vizefraktionsvorsitzender Oliver Krischer. Doch hätte es auch sein Gutes, wenn der Bau von »Nord ­Stream 2« scheitern sollte: Dann hätte Präsident Wladimir Putin weniger Geld, um Bomben auf syrische Zivilisten zu werfen. Die Autoren des neuen US-Sanktionsgesetzes behaupten, »Nord Stream 2« verschaffe Russland zusätzliche Einnahmen und bedrohe die nationale Sicherheit der USA. Auf welche Weise letzteres angeblich geschieht, wird nicht näher ausgeführt.

Unabhängig von den jüngsten Entwicklungen in der Sanktionsfrage schlug das polnische Wirtschaftsportal Biznesalert im Mai Alarm: Die Bundesregierung versuche, die Anwendung des EU-Rechts auf »Nord Stream 2«, die das Projekt tendenziell unrentabel macht, zu umgehen. Das Wirtschaftsministerium prüfe Pläne, durch »Nord Stream 2« nach seiner Fertigstellung nicht mehr Erdgas zu pumpen, sondern Wasserstoff. Die Überlegungen decken sich mit Anstrengungen der russischen Seite, Erdgas als Übergangsenergie für den Weg in eine CO2-neutrale Energiewirtschaft anzubieten: indem das Gas – chemisch im wesentlichen Methan, also CH4 – in seinen Kohlenstoff- und seinen Wasserstoffanteil aufgespalten werde. Mehrere Versuchsanlagen für diese Transformation sind weltweit in Betrieb, in Deutschland in Leuna. Dabei wird unterschieden zwischen »grünem« und »blauem« Wasserstoff, je nachdem, wie diese Aufspaltung des Erdgases vorgenommen wird: durch Elektrolyse mit Hilfe von Strom aus erneuerbaren Energiequellen oder durch andere Verfahren, bei denen doch CO2 entsteht, wenn auch weniger als bei der Verbrennung von Erdgas. Alle diese Überlegungen setzen freilich voraus, dass die Leitung doch noch fertiggestellt wird. Die – im besten Fall – unausweichliche Verzögerung bagatellisieren russische Medien inzwischen: Die Regierungszeitung Rossijskaja Gaseta schrieb am Mittwoch, Russland könne sich mit der Fertigstellung von »Nord Stream 2« sogar noch Zeit lassen, weil aktuell der Gasbedarf ohnehin wegen der Coronakrise und angesichts voller Lagertanks in Europa gering sei. Deshalb reiche es völlig aus, wenn die Leitung 2021 oder 2022 ans Netz gehe.