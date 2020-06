Rassistischer Anschlag auf DIDF-Büro in Hannover

Der Bundesvorstand der Föderation demokratischer Arbeitervereine (DIDF) teilte am Sonnabend mit: Rassistischer Anschlag auf Büro in Hannover

Auf die Vereinsräume der DIDF Hannover wurde zwei Tage nach ihrer Eröffnung in Hannover-Linden (…) in der Nacht von Sonntag auf Montag (7.6.2020) ein feiger Anschlag verübt. Dieser Tage gehen bundesweit Menschen gegen Rassismus und Ausgrenzung auf die Straßen. Der Anschlag ist exemplarisch dafür, wie stark sich reaktionäre Kräfte in Deutschland fühlen.

2019 wurden in Deutschland über 22.000 rechtsextreme Straftaten verübt. Gegenüber 2018 ist es ein Anstieg von 10 Prozent. In Niedersachsen wurden über 1.600 rechte Straftaten verzeichnet. Dem Anschlag gingen Drohanrufe voraus. Zum Glück ist niemand verletzt worden. (…)

Wir als Bundesvorstand der DIDF verurteilen diesen Angriff und fordern die Aufklärung des Anschlags und Bestrafung derer, die ihn verübt haben. Gerade in diesen Zeiten, in denen Verunsicherung und Zukunftssorgen zunehmen und rechte Kreise diese Ängste für sich zu instrumentalisieren versuchen, ist ein Zusammenstehen gegen jegliche reaktionäre Politik und gegen Rassismus und Spaltung um so wichtiger.

Das Aktionsbündnis Baden ohne Bundeswehr (BoB) berichtete am Sonnabend: Tag ohne Bundeswehr – Werbeflächen in ganz Freiburg umgestaltet

Eigentlich sollte am 13. Juni der sogenannte »Tag der Bundeswehr« stattfinden. Der wurde aber wegen Corona abgesagt und nun gibt es in Freiburg den Tag ohne Bundeswehr. Um diesen antimilitaristischen Erfolg gebührend zu begehen, hat das Aktionsbündnis Baden ohne Bundeswehr (BoB) verhunzte Bundeswehrplakate in ganz Freiburg in offizielle Werbekästen gehängt. Die Sprecherin von BoB, Magda I., fasst das so zusammen: »Eine Welt ohne Militär ist eine bessere Welt und diese Erkenntnis hängt jetzt überall in der Stadt.« (…)

Während die Militärausgaben immer weiter steigen, wurde das Gesundheitssystem in den letzten Jahren kaputtgespart. So mangelte es gerade zu Beginn der Krise etwa an Laborkapazitäten oder Schutzmasken. (…) Auch die medizinische Infrastruktur ist gerade in ländlichen Gebieten ausgedünnt, weshalb das Bündnis Krankenhäuser statt Kasernen fordert. »Es kann nicht sein, dass unsere Gesellschaft das Töten wichtiger nimmt als das Heilen«. (…)

Pressemitteilung des Wohn- und Kulturprojektes K29 in Cottbus vom Freitag: Für den Erhalt des Hauses

Die Bewohner*innen des Wohn- und Kulturprojektes in der Karlstraße 29 in Cottbus rufen zu einer Kundgebung am 19.6.2020 ab neun Uhr auf dem Cottbuser Altmarkt auf. Anlass ist die im Anschluss stattfindende Verhandlung über den Fortbestand des Wohn- und Kulturprojektes vor dem Landgericht Cottbus. (…) Die Bewohner*innen weisen darauf hin, dass Gentrifizierung auch in Cottbus angekommen und ein wachsendes Problem ist. In vielen Städten werden Menschen aus ihrem Zuhause verdrängt, um die Häuser »aufzuwerten« und höhere Mieten zu verlangen. Dadurch gehen wichtige Wohnkulturstätten wie die Karlstraße 29 verloren.

Öffentliche Gerichtsverhandlung am 19.6.2020 um elf Uhr, Sitzungsaal 116, Haus 1 im Landgericht Cottbus, Begleitung durch Pressevertreter*innen ist möglich und erwünscht, nähere Infos folgen zu späterem Zeitpunkt. Die Kundgebung um neun Uhr auf dem Altmarkt findet unter Vorbehalt statt, soweit es die Eindämmungsverordnung der Covid-19 Pandemie zulässt.