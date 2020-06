Bündnis am Scheideweg

Vyacheslav Filippov/TASS/imago images Erregt den Zorn Washingtons: Russisches Verlegeschiff im Hafen Mukran auf Rügen

Inhaltlich braucht man über die im US-Senat ausgeheckte neue Sanktionsrunde gegen das Pipelineprojekt »Nord Stream 2« nicht viele Worte zu verlieren. Die Argumente sind entweder vorgeschoben: Eine Pipeline, die die USA gar nicht berührt, bedrohe ihre »nationale Sicherheit« – es geht Washington schlicht und einfach nichts an, woher die Bundesrepublik ihre Energieträger bezieht. Oder sie sind von durchsichtigem Eigeninteresse geprägt: dem Versuch, ihr Frackinggas in Europa loszuwerden und damit dem ökonomischen Konkurrenten Europäische Union den Kostenvorteil günstigeren russischen Gases zu entziehen. Überraschend ist das nicht. So geht sie halt, die US-amerikanische »Hegemonialpolitik«, stellte der Bundestagsabgeordnete Fritz Felgentreu (SPD) nüchtern fest.

Wenn aber sogar schon der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter den USA in diesem Zusammenhang Heuchelei vorwirft, dann zeigt sich, dass eine Sollbruchstelle im transatlantischen Verhältnis kurz davor ist nachzugeben: die Überzeugung der BRD-Eliten, das Bündnis mit den USA sei trotz der damit verbundenen Unterordnung bei allem Ärger im Detail doch letztlich zum Vorteil des Landes als globaler Kapitalstandort. Es ist ja nicht ganz falsch, dass Präsident Trump der Bundesrepublik vorwirft, sie habe jahrzehntelang von dem Bündnis profitiert. Dadurch konnte sie nämlich oberhalb ihrer Gewichtsklasse boxen und ein politisches Gewicht in die Waagschale werfen, das sie mit eigenen Ressourcen nie hätte erreichen können. Zwei frühere Versuche, nach der Weltmacht zu greifen, haben dies gezeigt.

Aber mit den Erfolgen der letzten Jahrzehnte ist auch der politische Ehrgeiz in Berlin gewachsen. Man merkt, wie sauer es den Protagonisten aufstößt, durch die USA unverhohlen und geradezu lustvoll gedemütigt zu werden. Theoretisch ist dies der Punkt, sich nach anderen Optionen umzusehen. Und sicher geschieht dies auch, vorläufig hinter verschlossenen Türen.

Nur: welche Optionen gäbe es denn? In der EU ist die Bundesrepublik zwar der wirtschaftlich stärkste Mitgliedstaat. Aber es wird für Berlin immer schwieriger, den Bund für die eigenen Interessen zu instrumentalisieren. Durch die Spardiktate der letzten 15 Jahre hat sich das Image der BRD in »Europa« enorm verschlechtert. Ob Italien, Griechenland, Frankreich oder Polen: Viele Partnerstaaten haben mit Berlin Rechnungen offen und warten nur auf Gelegenheiten, der Bundesrepublik alte Kränkungen und aktuelle Schädigungen heimzuzahlen. Dazu kommt eine Erinnerung, die es sogar zum Running Gag einer britischen Comedyserie gebracht hat: »Don’t mention the war«. Der sprichwörtliche Elefant im Raum bleibt diese Erinnerung trotzdem.

Wenn der Streit um »Nord ­Stream 2« überhaupt ein Gutes hat, dann dies: die idiotische »soft ­Power« der USA zu untergraben. Das beeindruckt Washington zwar nicht besonders, es kann damit leben, auf ganzen Kontinenten unbeliebt zu sein. Aber es klärt doch die Luft.