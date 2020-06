Matteo Nardone/Pacific Press Agency/imago images/ Proteste gegen die »Zukunftskonferenz« des italienischen Premierministers Giuseppe Conte in Rom am Samstag

Einem Aufruf von Gewerkschaften und linken Parteien folgend haben am Samstag Hunderte Demonstranten in Rom vor der Villa Pamphili gegen die Pläne von Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte und der EU zur Bewältigung der Coronakrise protestiert. Die Demonstrierenden hielten unter anderem Plakate hoch, auf denen »Während ihr unsere Zukunft raubt, feiert ihr« oder »Gegen das Diktat der EU« stand. Es müsse verhindert werden, dass mit den Maßnahmen der Krisenbewältigung alles beim alten bleibe, und am Ende nur Unternehmer, Eigentümer und multinationale Konzerne unterstützt würden, hieß es in einer Stellungnahme der Gewerkschaft Unione Sindacale di Base am Samstag.

Währenddessen forderten EU-Spitzenpolitiker auf der von Conte einberufenen »Zukunftskonferenz« in der prunkvollen Villa Pamphili, dass Länder wie Italien in der Coronapandemie »überfällige Reformen« auf den Weg bringen müssten. Die Milliarden aus dem geplanten »europäischen Wiederaufbaufonds« müssten »sinnvoll« eingesetzt werden, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in einer Videobotschaft an die Teilnehmer.

Das Debattenforum in der prunkvollen Villa Pamphili wird als Versammlung der »Generalstände«, der »Stati Generali«, bezeichnet. Mit dabei sind Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. An der Videokonferenz nahmen neben von der Leyen unter anderem auch der EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni, EU-Ratspräsident Charles Michel sowie IWF-Chefin Kristalina Georgieva teil.

Die EU-Kommission hatte Ende Mai ein schuldenfinanziertes Aufbauprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro im Rahmen des nächsten siebenjährigen EU-Haushaltsplans vorgeschlagen. Allein für Italien sind nach dem Vorschlag der EU-Behörde rund 173 Milliarden Euro als »Zuwendungen« und Kredite reserviert. Allerdings stehen noch schwierige Verhandlungen der EU-Staaten über das Programm aus. (dpa/AFP/jW)