Kritik an Bergungsvorhaben für Atommüll

Franziska Kraufmann dpa/lsw Protestaktion der »Ausgestrahlt«-Initiative: Jedes der 126 Fässer steht für tausend Fässer mit strahlendem Atommüll, die im einsturzgefährdeten Lager Asse II liegen (Stuttgart, 14.7.2010)

Die seit geraumer Zeit geplante Bergung des Atommülls aus dem Lager Asse II dürfte so bald nicht vollzogen werden. Das jedenfalls ist die Einschätzung der »Asse 2 Begleitgruppe« zum »Rückholplan« der staatlichen Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE). »Der mit der Rückholskizze vorgelegte Zeitplan ist viel zu vage und lässt an dem geplanten Beginn der Rückholung im Jahr 2033 zweifeln«, heißt es in der Stellungnahme der Gruppe vom Mittwoch. Zu dieser Begleitgruppe gehören die Landrätin des Landkreises Wolfenbüttel, in dem Asse II liegt, Bürgermeister umliegender Kommunen sowie auch Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes und des Landesbauernverband »Landvolk Niedersachsen«. Am 17. April hatte die BGE ihren sogenannten Rückholplan vorgestellt, mehr als zehn Jahre nach dem Beschluss des damaligen Betreibers zur Bergung des radioaktiven Materials.

Die im »Asse II Koordinationskreis« engagierten Bürgerinitiativen hatten diesen Plan zuvor bereits als völlig unzureichend und fehlerhaft zurückgewiesen. Manfred Kramer von den Vahlberger Asse-Aktivisten erklärte dazu bereits nach der Onlinesitzung des Koordinationskreises am 7. Mai: »Der Plan ist leider nicht viel mehr als eine Aneinanderreihung von überwiegend alten Berichten und Studien, die längst bekannt sind. Hinzu gekommen ist nur die Standortbestimmung für ein Zwischenlager, ohne einen fairen Vergleich von Standorten. Eine professionelle Projektplanung muss anders aussehen.«

Heike Wiegel vom Verein »AufpASSEn« erläuterte aus diesem Anlass die Gründe: »Weder gibt es ein professionelles Projektmanagement, noch ist die rechtliche Situation für eine genehmigungsfähige Rückholung geklärt. Der Plan beschreibt auch nicht, wie denn die Rückholung dem Minimierungsgebot der Strahlenschutzverordnung gerecht werden soll.« Hilmar Nagel, Mitglied im Umweltausschuss des Kreistages Wolfenbüttel, ergänzte die beiden: »Es ist völlig unzureichend, Atommülltransporte von der Asse weg und Zwischenlagerung von Atommüll an der Asse nur bezüglich der Direktstrahlung zu vergleichen. Die Anwohner eines eventuellen Zwischenlagers und einer Konditionierungsanlage werden doch viel stärker über die Ableitungen radioaktiver Teilchen belastet als über Direktstrahlung.«

Der Koordinationskreis forderte daher die BGE, die Genehmigungsbehörden und die Umweltministerien in Hannover und Berlin auf, die rechtliche Situation und deren Auswirkungen jetzt zu klären. Von dem Plan übrig bleiben könnte sonst nämlich möglicherweise nur, dass an der Asse eine Konditionierungsanlage und ein Dauerzwischenlager für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll gebaut werden. Und selbst wenn die eigentliche Bergung des Atommülls aus Asse II genehmigt werden würde, könnten sie von Gegnern der Rückholung leicht vor Gericht angefochten werden.

Der Verdacht liegt nahe, dass die Rückholung insgesamt nur ein Vorwand ist, um an der Asse das Eingangslager für den nur 30 Kilometer entfernt liegenden Schacht Konrad zu errichten. Dieser soll als stillgelegtes Eisenerz-Bergwerk zum Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle werden. Außerdem bezieht der Landkreis Wolfenbüttel jährlich drei Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt über die Stiftung »Zukunftsfonds Asse«.