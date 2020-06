Befreiung als Motiv

Martina Zaninelli

Bereits seit 1991 haben Leserinnen und Leser der Tageszeitung junge Welt die Möglichkeit, sich in einem Fotowettbewerb zu messen. In diesem Jahr findet er erstmals unter Eigenregie von Verlag und Redaktion statt. Es ist doch so: Zu viele beeindruckende Bilder kommen nie ans Licht der Öffentlichkeit und verstauben in den Schubladen der Archive oder schlummern in Kamerachips. Den besten Hobbyfotografinnen und -fotografen winken tolle Preise, die Ausstellung ihrer Werke in der jW-Ladengalerie und die Veröffentlichung in einem Fotokalender.

Aus drei Themenbereichen können an der Teilnahme Interessierte wählen. Zum Beispiel können das eigene Umfeld, die Nachbarschaft aus ganz neuen Perspektiven betrachtet oder die Folgen der Coronakrise dargestellt werden. Ein weiteres Thema ist die Befreiung vom Faschismus vor 75 Jahren. Dabei muss nicht eine der bereits vergangenen Feiern am 8. Mai zum Anlass genommen worden sein, um auf den Auslöser zu drücken. Es gibt zahlreiche Orte und Ereignisse, die sich in diesem Zusammenhang abbilden lassen. Wie etwa die Stacheldrahtzäune des Vernichtungslagers Auschwitz (Foto), das von der Roten Armee am 27. Januar 1945 befreit wurde. Das Jugendthema für Teilnehmende bis 18 Jahre lautet in diesem Jahr »Kampf um die Zukunft – Eine andere Welt ist nötig«. (jW)