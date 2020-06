Industrie in Euro-Zone eingebrochen

Brüssel. Die Industriebetriebe im Euro-Raum haben ihre Produktion wegen der Coronakrise so stark gedrosselt wie noch nie. Im April stellten sie 17,1 Prozent weniger her als im Vormonat, weil geschlossene Fabriken, unterbrochene Lieferketten und die fehlende Nachfrage durchschlugen, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Brüssel mit. Zum Vergleich: Während der Finanzkrise 2008/09 fielen die Rückgänge mit drei bis vier Prozent deutlich geringer aus. In den einzelnen Euro-Ländern schrumpfte die Industrie in sehr unterschiedlichem Maße. Große Rückgänge verzeichneten Italien (minus 42,5) und die Slowakei (minus 42,0). Auch in Deutschland fiel der Einbruch mit 21 Prozent überdurchschnittlich aus. Nur Irland schaffte ein Wachstum von 5,5 Prozent. (Reuters/jW)