Baisse an der US-Börse

imago images/Xinhua Broker an der New York Stock Exchange schauen in die Röhre

Der US-Leitindex Dow Jones ist am Donnerstag um satte 6,9 Prozent auf 25.128 Punkte eingebrochen. Zwischenzeitlich wäre der Kurs fast unter die 25.000-Punkte-Marke gerutscht. Den Handelstag beendeten sämtliche im Dow gelisteten Titel negativ. Besonders hart traf der Crash allerdings den Flugzeugbauer Boeing sowie die Fluggesellschaften American Airlines und United Airlines, deren Kurse jeweils um rund 16 Prozent nachgegeben hatten. Der Technologie-Index Nasdaq 100 gab um gut fünf Prozent nach. Einen derart heftigen Wertverfall gab es an der Wall Street zuletzt im März.

Die Wirtschaftskrise trifft die USA nicht unverschuldet: Vor zwei Jahren – am 15. Juni 2018 – hatte US-Präsident Donald Trump einen Handelskrieg gegen China ausgerufen. Mit Strafzöllen auf Einfuhren aus der Volksrepublik im Umfang von 50 Milliarden US-Dollar wollte er das Handelsdefizit gegenüber China senken und warf Beijing unfaire Handelsmethoden vor. Ein Jahr später belegte Washington fast alle Importe aus China im Wert von mehr als 500 Milliarden US-Dollar mit zusätzlichen Abgaben. Der daraufhin einsetzende Rückgang bei den Warenströmen dämpfte auch das globale Wirtschaftswachstum. Im Januar, gerade als die Coronapandemie in China begann, gab es zumindest eine Teileinigung. Kernpunkt war das Versprechen Chinas, über zwei Jahre für 200 Milliarden US-Dollar mehr Waren in den USA zu kaufen – vor allem Öl und Gas (50 Milliarden), Industriegüter (80 Milliarden) und Agrarprodukte (32 Milliarden).

Heute stehen die USA vor düsteren Konjunkturaussichten. Laut ihrer am Mittwoch veröffentlichten Prognose erwartet die Fed eine schwerwiegende Belastung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes durch die Coronapandemie. Für das laufende Jahr wird ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um 6,5 Prozent erwartet. Da die Erholung nach Einschätzung der Notenbanker eher schleppend erfolgen dürfte, gehen sie davon aus, dass die gegenwärtige Nullzinspolitik bis Ende 2022 fortgesetzt werden wird. Seit Ausbruch der Krise hatte die Fed den Leitzins in zwei Schritten auf null gesenkt. Auch unkonventionelle Maßnahmen wie die beispiellosen Wertpapierkäufe zur Stützung der Wirtschaft sollen bis auf weiteres »mindestens« im aktuellen Tempo fortgesetzt werden. Derzeit kauft die Notenbank monatlich US-Anleihen im Wert von 80 Milliarden und hypothekenbesicherte Wertpapiere im Wert von 40 Milliarden US-Dollar auf. Die Inflationsrate wird der aktuellen Einschätzung zufolge dennoch unterhalb der Zielmarke von zwei Prozent verbleiben.

Insbesondere die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zur Erwerbslosigkeit ließen aufhorchen. Gefragt nach den Perspektiven für den Arbeitsmarkt äußerte er die Befürchtung, dass ein »erheblicher Teil« der Jobverluste dauerhaft sein könnte. Seit März haben mehr als 40 Millionen US-Bürger laut Weltgesundheitsorganisation ihren Arbeitsplatz verloren. Die offizielle Erwerbslosenrate schnellte von Februar bis April von 3,8 auf 14,7 Prozent in die Höhe. Im Mai konnte erstmals ein leichter Rückgang gegenüber dem Vormonat verzeichnet werden. Zuletzt betrug die Quote 13,3 Prozent. Laut Powell könnte die Zahl der Betroffenen jedoch durchaus weiter steigen. Ohnehin gingen die wirtschaftlichen Entwicklungsprognosen derzeit mit großen Unsicherheiten einher.

Weiteres Ungemach für die Spekulanten an der Wall Street bedeutet auch das aktuelle Infektionsgeschehen. Insbesondere in den Südstaaten wie Florida und Texas ist die Zahl der Neuinfektionen wieder gestiegen. Nach Einschätzung verschiedener Experten stehen die USA bereits am Beginn der zweiten Welle. »Wir erwarten die Wiedereinführung einiger Coronabeschränkungen in einigen Städten oder Staaten in den kommenden Wochen«, teilte etwa das britische Analysehaus Pantheon mit. Am Donnerstag wurden in den USA insgesamt 17.847 Neuinfektionen registriert. Selbst nach den Zahlen der regierungsnahen Johns-Hopkins-Universität, laut der die USA über das beste Gesundheitssystem der Welt verfügen, gibt es dort mittlerweile über zwei Millionen gemeldete Infektionen und mehr als 115.000 Todesfälle – weit mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Eine rasche zweite Welle in Folge des desaströsen Krisenmanagements der Trump-Regierung wäre für die schwer angeschlagene US-Ökonomie zweifelsohne extrem schmerzhaft. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erwartet für diesen Fall eine erhebliche Verlangsamung der wirtschaftlichen Erholung. Finanzminister Steven Munchin kündigte daher bereits an, die Wirtschaft nicht erneut runterfahren zu wollen. Man habe »gelernt, dass, wenn man die Wirtschaft stillegt, man mehr Schaden anrichtet – und nicht nur wirtschaftlichen Schaden«, sagte er am Donnerstag gegenüber dem Sender CNBC. Mittlerweile gebe es auch mehr Kapazitäten in den Krankenhäusern und bei den Coronatests, so dass ein weiterer Lockdown nicht erforderlich sei, versuchte der Minister die nervösen Anleger zu beruhigen.