Kein Putsch in Simbabwe

REUTERS/Philimon Bulawayo Nach wie vor offenbar fest im Sattel: Simbabwes Präsident Emmerson Mnangagwa (Harare, 14.11.2019)

Zum ersten Mal in seiner siebenjährigen Geschichte lud Simbabwes Nationaler Sicherheitsrat am Mittwoch zu einer Pressekonferenz. Anlass war eine Nichtnachricht: In einer sechsseitigen Erklärung, verlesen von Innenminister Kazembe Kazembe, wandte sich der aus den Spitzen von Sicherheitsbehörden und Armee unter Führung von Staatspräsident Emmerson Mnangagwa zusammengesetzte National Security Council (NSC) in markigen Worten gegen Gerüchte über einen bevorstehenden Putsch. Diese kursierten zuvor lediglich in »sozialen Medien« und auf einigen Onlineplattformen, größere Aufmerksamkeit erfuhren sie erst durch die Pressekonferenz des NSC. »Um alle Zweifel auszuräumen: Es steht kein Putsch bevor«, erklärte Kazembe daher. Und unter den Augen der hinter ihm sitzenden uniformierten Generäle schob er nach, dass dazu in Simbabwe auch gar keine Möglichkeit bestünde, da das Land von einer »sich entwickelnden Kultur der Wahlen« geprägt sei.

Die Formulierung ist interessant. Denn auch wenn die Regierung Mnangagwa sich 2018 durch einen Urnengang bestätigen ließ, fußt ihre Macht doch auf dem Putsch von 2017. Damals hatte die Armee Panzer auf den Straßen der Hauptstadt Harare auffahren lassen, die Polizei in den Kasernen festgesetzt und den inzwischen verstorbenen Langzeitpräsidenten Robert Mugabe zu einer Rücktrittserklärung gezwungen, die dieser dann nicht einmal selbst verlas. Die Botschaft, die die Armeeführung seinerzeit über das von ihr besetzte Staatsfernsehen verkündete, ähnelt der von heute: »Es gibt keinen Putsch.«

Illusion Wandel

Regierungen weltweit übernahmen diese Erzählweise damals umgehend, die Mugabe-Administration habe durch eigenes Versagen, Korruption und Sanktionen des Westens abgewirtschaftet, Verbündete habe sie kaum noch. China, an dessen finanziellem Tropf Simbabwe hängt, begleitete den Machtwechsel pragmatisch. In Washington und London brach aber förmlich Jubel aus, ob der erzwungenen Absetzung des zum Diktator stilisierten Mugabe. Im US-Außenministerium sah man »eine historische Möglichkeit, die Isolation Simbabwes zu beenden«. Großbritanniens damalige konservative Premierministerin Theresa May präsentierte ihr Land, das einst den Freibrief für die brutale Eroberung der Region durch den Kolonialunternehmer Cecil Rhodes erteilt hatte, gar als »ältesten Freund Simbabwes«. Es herrschte Aufbruchstimmung, das Militär auf den Straßen übersahen die westlichen Werteträger dabei geflissentlich. Internationale Konzerne durften auf lukrative Lizenzen zur Förderung der reichen Rohstoffvorkommen Simbabwes hoffen.

Doch der Wandel war von Beginn an eine Illusion. Die Regierungspartei heißt bis heute ZANU-PF, auf oppositionelle Demonstranten wurde auch nach der Wahl 2018 mit scharfer Munition geschossen und an den Machthebeln im Hintergrund sitzen – wie auf der Pressekonferenz vom Mittwoch – die Generäle. Auch den Niedergang der Wirtschaft konnte das neue Führungspersonal von alten Gnaden nicht aufhalten, es herrschen Inflation, Massenarbeitslosigkeit und bei denen, die nicht genug selbst anbauen können, blanker Hunger. Etwa die Hälfte der 15 Millionen Simbabwer seien auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen, meldete das Welternährungsprogramm im Januar. Seitdem hat die Coronapandemie das Land erreicht und die Regierung trotz niedriger offizieller Infektionszahlen einen Lockdown verhängt, der Straßenhändlern die Arbeit untersagt.

Verzweifelte Machthaber

Dass durch den Putsch von 2017 kaltgestellte Vertreter des alten Mugabe-Lagers in dieser Situation ebenso wie die Opposition Stimmung gegen die Regierung machen, leuchtet ein. Innerhalb des Militärs scheint es aber eher keine gegen das Establishment gerichtete Strömung zu geben, die stark genug wäre, einen neuerlichen Staatsstreich durchzuführen. Die Pressekonferenz vom Mittwoch inklusive einer für die Mnangagwa-Administration ungewohnt scharfen antiwestlichen Rhetorik dürfte daher eher darauf abzielen, das eigene Lager in der Krise zusammenzuhalten. Inhaltlich offenbarte sie wenig Neues, die offensichtliche Verzweiflung der Machthaber ob der Krise einmal ausgenommen.