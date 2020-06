Bund für neue Staatshilfen

Christophe Gateau/dpa Wegen der Coronapandemie mussten Bars, Kneipen und Gaststätten bundesweit schließen (Berlin, 5.5.2020)

Die Bundesregierung beabsichtigt, weitere Staatshilfen für von der Coronakrise besonders schwer getroffene Firmen zu gewähren. So sollen im Sommer gesonderte Subventionen an kleine und mittlere Unternehmen gehen, welche bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Das Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beschloss dazu am Freitag sogenannte Überbrückungszahlungen. Sie sollen eine Pleitewelle verhindern. Ziel sei es, dass jene Firmen die nächsten Monate überstehen, sagte Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD).

Gedacht sind die neuen Hilfen besonders für Restaurants, Bars, Kneipen, Schausteller, aber auch Jugendherbergen, Schullandheime und Reisebüros sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe und Profisportvereine der unteren Ligen. Anträge sollen aber aus allen Wirtschaftsbereichen gestellt werden dürfen. Die Unternehmen müssten dafür nachweisen, dass ihr Umsatz im April und Mai verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um mindestens 60 Prozent eingebrochen ist. Außerdem dürften sie Ende 2019 nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten gewesen sein.

Viele Firmen könnten derzeit kaum Kredite beantragen, weil sie ihre Umsatzausfälle perspektivisch nicht wieder reinholen könnten, begründete das von Peter Altmaier (CDU) geleitete Wirtschaftsministerium die geplanten Subventionen. Daher solle der Bund in den Monaten Juni bis August einen Teil der betrieblichen Fixkosten übernehmen. Der Zuschuss soll je nach Umsatzeinbruch auf bis zu 80 Prozent steigen – maximal soll ein Unternehmen für drei Monate 150.000 Euro bekommen können. Übernommen werden sollen etwa Teile der Miete oder Pacht, Zinszahlungen, Ausgaben für Wartung und Instandhaltung, Strom, Wasser, Heizung, Versicherungskosten und Kosten für Auszubildende oder Steuerberater. Die Bundesregierung rechnet dafür mit Ausgaben in Höhe von insgesamt 25 Milliarden Euro. Die Subventionen sollen spätestens Anfang Juli ausgezahlt werden.

Das Kabinett beschloss zudem die vorübergehende Senkung der Umsatzsteuersätze von 19 auf 16 bzw. von sieben auf fünf Prozent. Außerdem bekommen Familien einen Zuschuss von 300 Euro pro Kind in mehreren Raten über das Kindergeld, sofern im Jahr 2020 mindestens einen Monat lang Anspruch darauf besteht oder bestand. Der Zuschuss soll mit dem steuerlichen Kinderfreibetrag, aber nicht mit der Grundsicherung verrechnet werden. (dpa/jW)