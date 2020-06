Anschlag auf Moschee

REUTERS/Mohammad Ismail

In Afghanistans Hauptstadt Kabul sind bei der Explosion einer Bombe in einer Moschee mindestens vier Menschen getötet worden. Unter den Toten sei auch der Prediger, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag mit. Acht weitere Menschen seien verletzt worden. Zu dem Anschlag bekannte sich bis jW-Redaktionsschluss niemand. Die islamistischen Taliban verurteilten den Angriff und dementierten, für die Tat verantwortlich zu sein. (dpa/jW)