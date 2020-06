Von Kollegen hintergangen

Ann Ronan Picture Library/picture alliance/Photo12 Rosalind Franklin (Archivbild, undatiert)

Die am 25. Juli 1920 in London geborene Rosalind Franklin war eine bedeutende britische Molekularbiologin, die sich auf das Fachgebiet Röntgenstrukturanalyse spezialisiert hatte. Ihre Beiträge zur Entdeckung der Struktur der menschlichen DNA wurden jedoch größtenteils erst posthum anerkannt. Franklins Untersuchungen zur Struktur von Kohle und ihre Arbeiten zum Tabakmosaikvirus und Poliovirus wurden bereits zu ihren Lebzeiten geschätzt, heißt es in einer Veröffentlichung des Philatelistischen Büros von Gibraltar. Denn kürzlich erschien dort die weltweit erste Briefmarke mit dem Konterfei von Rosalind Franklin. Die ihr zustehende Anerkennung fand sie erst lange nach ihrem Tod in den letzten Jahrzehnten. Zu Lebzeiten wurde die empirisch und gründlich arbeitende Wissenschaftlerin auf bösartige Weise um die Würdigung ihrer Forschungen gebracht.

Bereits mit 17 Jahren bestand Rosalind Franklin, eines von fünf Kindern einer wohlhabenden Bankiersfamilie, die Zulassungsprüfung der Universität Cambridge. Die Chemieprüfung meisterte sie als Beste. 1941 beendete sie ihr Studium. Der beste Abschluss in physikalischer Chemie legitimierte sie, mit einem College-Stipendium in Cambridge zu forschen. Schon als naturwissenschaftlich interessierte Schülerin hatte sich Franklin zu einer selbstbewussten Persönlichkeit entwickelt. Bestärkt und gefördert wurde sie durch den Bildungsansatz der St.-Paul’s-Mädchenschule. Deren Ziel war es, ihre Schülerinnen in die Lage zu versetzen, sich durch Berufstätigkeit selbst zu ernähren und nicht auf eine Eheschließung angewiesen sein. Franklin studierte zu einer Zeit, in der akademische Bildung für Frauen noch lange nicht selbstverständlich war, bilanzierte Brenda Maddox, eine ihrer Biographinnen. Besonders in naturwissenschaftlichen Fächern hatten es Wissenschaftlerinnen schwer, anerkannt zu werden. Das bekam auch Franklin zu spüren.

Ab 1950 arbeitete sie am renommierten Londoner »King’s College«. Zuvor hatte sie in einer kriegswichtigen Einrichtung physikalisch-chemische Eigenschaften von Kohle untersucht, so dazu beigetragen, die Qualität von Gasmasken zu verbessern, und darüber promoviert. Im Anschluss arbeitete sie in einem französischen Labor, in dem Röntgenstrahlung zur Analyse der inneren Struktur von Kohlenstoffen eingesetzt wurde. Ihre Ergebnisse publizierte sie in Fachaufsätzen und wurde zu einer hervorragenden Spezialistin für Röntgenbeugungsaufnahmen.

Von Beginn an stand Franklins Arbeit am King’s College unter einem ungünstigen Stern, denn ihre Aufgaben und ihre Position waren vorab nicht eindeutig festgelegt und kommuniziert worden. Der stellvertretende Leiter des Laboratoriums, Maurice Wilkins, sah in ihr seine Assistentin und keine Kollegin, der er auf Augenhöhe begegnete. Zwischen beiden entwickelten sich starke Spannungen. Diese machte sich ein Dritter, James Watson, zunutze.

Er drängte Wilkins dazu, ihm ohne Wissen und Einwilligung von Franklin deren gelungenstes Röntgenbeugungsbild Nr. 51 und dazugehörige unveröffentlichte Forschungsergebnisse zu zeigen. Einige Zeit später fiel James Watson und Francis Crick ein weiterer noch nicht publizierter Forschungsbericht von Rosalind Franklin in die Hände. Darin beschrieb sie detailliert ihre Beobachtungen der Veränderung der DNA-Struktur von der A-Form zur B-Form.

Dieser vertrauliche Bericht sollte zur Begutachtung an eine medizinische Forschungsorganisation gehen und war keinesfalls zur Weitergabe an andere Wissenschaftler gedacht. Das Foto 51 hatte fundamentale Bedeutung für die spätere Entdeckung der DNA-Doppelhelixstruktur durch Watson und Crick, die dafür 1962 gemeinsam mit Maurice Wilkins den Nobelpreis für Medizin erhielten. Zeit ihres Lebens erfuhr Rosalind Franklin nicht, dass Watson und Crick sie »in Kumpanei mit ihrem Intimfeind Wilkins ausgetrickst« hatten, schrieb der Soziologe und Wissenschaftsforscher Gerhard Fröhlich in einem Beitrag über Fälschungsskandale. Deren DNS-Modell fußte auf Franklins Berechnungen und Bildern. Fröhlich wirft Wilkins »Maulwurfstätigkeit und Männerbündelei« vor und nennt es ein Rätsel, aufgrund welcher eigenen wissenschaftlichen Leistung Wilkins den Nobelpreis erhalten habe.

Lange Zeit prägte James Watson durch sein Buch »Die Doppelhelix« das Bild von Rosalind Franklin für die Nachwelt. Der internationale Bestseller, in dem er sich despektierlich über seine Kollegin auslässt, erfuhr hohe Auflagen in mehreren Sprachen. Allein die deutsche Übersetzung wurde zwanzigmal nachgedruckt. »Sie tat nichts, um ihre weiblichen Eigenschaften zu unterstreichen«, schrieb Watson. Er wirft ihr vor, »phantasielose Kleider« wie ein »blaustrümpfiger englischer Teenager« getragen zu haben. Man könne sie sich gut als »Produkt einer unbefriedigten Mutter« vorstellen. Dem widersprechen ihre Biographinnen. Durch weitere sexistische und rassistische Äußerungen, Schwarze hätten eine ausgeprägtere Libido und eine geringere Intelligenz als Weiße, hat sich der heute über 90jährige Watson inzwischen selbst in gesellschaftliche Abseits manövriert. 1953 wechselte Rosalind Franklin aus der höchst unerfreulichen Atmosphäre am King’s College zum Londoner »Birkbeck College«. Hier arbeitete sie am lebenden Poliovirus. Nach ihrem Tod 1958 wurde dessen Erforschung wegen der hohen Ansteckungsgefahr gestoppt. Sie publizierte über weitere komplexe Chromosomenstrukturen. Beim Verlassen des King’s College hatte man ihr abverlangt, nicht mehr an der DNA zu forschen. Nach jahrelanger Arbeit mit Röntgenstrahlen war im Herbst 1956 Eierstockkrebs bei Rosalind Franklin diagnostiziert worden. Am 16. April 1958, drei Monate vor ihrem 38. Geburtstag, starb die Frau, die ihre Energie der Erforschung der Struktur der menschlichen Zellen gewidmet hatte.

2002 führte zunächst die niederländische Universität in Groningen ein Forschungsstipendium und ein Jahr später die britische Gelehrtengesellschaft Royal Society einen Förderpreis ein. Beide Auszeichnungen sind der Biochemikerin gewidmet, die wesentliche Grundlagen zur Entschlüsselung der DNA-Struktur lieferte. Im Jahr 2004 bekam die Universität in North Chicago im US-Bundesstaat Illinois den Namen »Rosalind Franklin University of Medicine and Science«. In Kiel wurde im Oktober 2016 eine Straße auf dem Campus des Uniklinikums nach ihr benannt. Im März 2020 erschien in Gibraltar eine 80-Pence-Briefmarke, die Franklin konzentriert in ein Mikroskop blickend zeigt.