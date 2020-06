Strategien und Wahrheiten

Tommaso Guerrino Strategie des Fassaufmachens: »Euclide in campagna« (1800), Zeichnung von Tommaso Guerrino

»Die drei Winkel eines Dreiecks sind gleich zwei rechten Winkeln«. Über dieses Musterbeispiel einer einfachen Wahrheit schreibt Thomas Hobbes in seinem »Leviathan«. »Wäre der Lehrsatz Euklids dem Vorteile derer, die am Ruder sitzen, zuwider, so würde er schon längst bestritten oder unterdrückt worden sein.« Euklid wurde von den Herrschenden zu keiner Zeit als Bedrohung wahrgenommen, sein Satz fand den Weg in die Lehrpläne der Schulen. Kopernikus hatte schon weniger Glück. Seine Wahrheit, dass die Erde um die Sonne kreist, stellte die Autorität der Kirche in Frage. Sie wurde deshalb verschwiegen und verleugnet; die sie aussprachen, wurden mit brutalen Mitteln verfolgt.

In ihrem Essay über »Wahrheit und Politik« (1967) zählt Hannah Arendt eine ganze Reihe von Tatsachen auf, die im »Zusammenprall mit den bestehenden Mächten und Interessen (…) den kürzeren« gezogen haben. Sie versucht ihre Leser dadurch zu trösten, dass sie der Wahrheit »eine Kraft eigener Art« zuspricht, und versichert, dass »Überredungskünste oder auch Gewalt« die Wahrheit wohl vernichten, aber »nichts an ihre Stelle setzen« könnten. Besonders überzeugend erscheint dieser Optimismus nicht.

Die Erfahrungen des »postfaktischen Zeitalters« scheinen eher zu bestätigen, dass Lügen lange und manchmal sogar sehr lange Beine haben. Ich möchte hier einige Strategien benennen, die immer wieder eingesetzt werden, um die Verbreitung von Wahrheiten zu verhindern.

Totschweigen

Eine ist das Totschweigen. Im einfachsten Fall besitzt eine Institution das Meinungsmonopol, Zweifel oder unbequeme Wahrheiten kommen gleich gar nicht auf. Die Verfügung über einen dermaßen umfassenden Propagandaapparat hatten über längere Zeiträume bisher nur Kirchen oder autoritäre Staaten. Fakten, die die herrschenden Ideen in Frage stellen, haben in solchen Zeiten nur eine geringe Streubreite – da ist die beste Strategie, sie einfach totzuschweigen.

Verbieten

Mit der zunehmenden Verbreitung und Anerkennung widersprechender Tatsachen wird eine neue Strategie erforderlich: Verbieten. Bloße Missachtung reicht nicht mehr aus. Aktives Einschreiten wird nötig. Nun werden Verbote ausgesprochen, Zensur eingerichtet, Strafen angedroht. Gegenwärtig wird nicht zuletzt das Internet kontrolliert und unter Umständen abgeschaltet, um die Verbreitung unangenehmer Wahrheiten zu unterbinden. Verbote allerdings haben ihre eigene Dialektik. Mit ihnen steigen Aufmerksamkeit und Interesse für das, was verboten wird. Die Leugnung oder das absichtsvolle Verschweigen von Tatsachen bewirken oftmals das Gegenteil. Der Umstand, dass der Freistaat Bayern revolutionäre, sozialistische Wurzeln hat, wurde erst dadurch, dass er auf dem offiziellen Festakt zum 100. Jubiläum 2019 verschwiegen wurde, in der Öffentlichkeit diskutiert.

Exempel statuieren

Werden die Tatsachen zu einer ernsten Gefahr für den Bestand einer Institution, werden härtere Bandagen angelegt und Exempel statuiert. Sobald sich einer aus der Deckung wagt, eine unbequeme Wahrheit durch ihn ein Gesicht bekommt, drohen andere nicht mehr davor zurückschrecken, sich durch die Äußerung abweichender Wahrheiten in Gefahr zu bringen oder sozial zu isolieren. Um diese Entwicklung zu stoppen, wird Menschen wie Giordano Bruno oder Julian Assange der Prozess gemacht. Ersterer bestritt die »Glaubenswahrheit« der göttlichen Schöpfung und wurde verbrannt. Assange gründete eine Enthüllungsplattform für unbequeme Wahrheiten und kam bisher mit dem Leben davon.

Meine Meinung

Eine plumpe, aber doch wirkungsvolle Strategie der Ausschaltung unbequemer Wahrheiten besteht darin, sie zu bloßen »Meinungen« zu erklären. Ein Meister dieser Strategie ist der amtierende US-Präsident. Von der Behauptung, sein Vorgänger Barack Obama sei gar nicht in den USA geboren, ließ er sich auch von dessen Geburtsurkunde nicht abbringen. Als der republikanische Senator Mitt Romney Zweifel an der Urkunde zurückwies, sagte Trump: »Nun, Romney hat seine Meinung, das ist schön, ich habe meine Meinung, das ist auch schön.«

Perfektioniert werden kann diese Strategie dadurch, dass der Presse oder der Wissenschaft der Wille und die Bereitschaft zur Wahrheit generell abgesprochen werden. Die Presse wird als »Lügenpresse« diffamiert, deren Berichterstattung ausschließlich von Interessen geleitet ist. Die Wissenschaft, die mit »Drittmitteln« Auftragsarbeiten erledigt, wird als prinzipiell käuflich hingestellt. Gegen entsprechende Bezahlung, so heißt es etwa, könne man jedes beliebige Gutachten erhalten. Damit stehen beide Institutionen unter Generalverdacht. Als einzige Instanz der Wahrheit kann sich dann der jeweilige Demagoge oder Autokrat in Szene setzen, natürlich in Verbindung mit denjenigen Medien, die ihm nahestehen. Unbequeme Wahrheiten werden dann als bloße Propaganda, Ressentiment, Intrige oder »Hexenjagd« etikettiert.

Framing

Vielfach praktiziert wird die Strategie, Tatsachen in einem bestimmten »Rahmen« und mit einer bestimmten Wortwahl zu präsentieren, so dass die Wahrheit, die sie zum Ausdruck bringen, verdreht und unkenntlich gemacht wird. Ob jemand als »Freiheitskämpfer« oder als »Terrorist« bezeichnet wird, hängt z. B. davon ab, ob er für oder gegen »westliche Werte« kämpft.

Schmeichelei

Besonders nachhaltig können Wahrheiten mit Lügen überformt werden, die vielen Menschen schmeicheln. Beispielhaft ist die Behauptung in Konrad Adenauers »Memoiren«, der zufolge »die Barbarei des Nationalsozialismus nur von einem relativ kleinen Prozentsatz des deutschen Volkes« akzeptiert worden sei. Über 100.000 Coronatote und 40 Millionen Erwerbslose lassen sich gegenwärtig in den USA leichter ertragen, wenn man sich glücklich schätzen kann, in einem »wunderbaren« Land zu leben.

Echoraum Social Media

Mit den »sozialen Medien« sind neue Formen aufgekommen, unbequeme Wahrheiten zu verschleiern. Unendlich viele Fakten, die sich im einzelnen oft gar nicht überprüfen lassen, stehen gleichwertig neben Meinungen. Die Aufmerksamkeit wird auf Zufälliges gelenkt, Wesentliches vernachlässigt. Ein Sammelsurium stiftet Verwirrung und Desorientierung. Zudem werden die User gegen unbequeme Tatsachen imprägniert. Auf Grundlage von Klicks und Likes, Kontakten und E-Mails werden »Profile« der User erstellt. Ihnen werden Informationen zugespielt, die sie in ihrer Blase bestätigen. Der virtuelle Raum, in dem sich die Kommunikation abspielt, wird zum »Echoraum« der eigenen Meinungen und Vorurteile. Schließlich verbreiten mit Algorithmen programmierte Social Bots massenhaft auf die jeweiligen Adressaten zugeschnittene Propagandalügen.

P. S.

Das Recht auf freie Meinungsäußerung wurde 1776 (in Virginia) und 1789 (in Frankreich) als eines der »kostbarsten Menschenrechte« proklamiert. Es hatte den Sinn, den Ideologien der Herrschenden entgegenzutreten und ohne Zensur der Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen. Inzwischen haben sich die Zeiten geändert, die Fronten verschoben. Wer heute das Recht auf freie Meinungsäußerung – das doch tatsächlich existiert – einklagt, hat oft kein Interesse an Wahrheit mehr. Er erhebt vielmehr Anspruch darauf, seine Lügen oder »Meinungen« ungehindert und ungeprüft unter die Leute zu bringen.