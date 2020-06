In einem Brief von Pax Christi an Bundestagsmitglieder aus dem Raum Augsburg bezüglich der geplanten Annexion von Teilen des Westjordanlandes durch Israel heißt es:

(…) Pax Christi Augsburg hält seit vielen Jahren Kontakt – auch über Austauschreisen – zu palästinensischen und israelischen Friedensgruppen und sieht aufgrund dieser konkreten Erfahrungen vor Ort in diesen Annexionsplänen eine große Gefahr für den Frieden in dieser Region.

Die Rechtslage ist unstrittig: Die Annexion von besetztem Gebiet verstößt gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrates, darunter die Resolutionen 242 (1967), 478 (1980) und 2334 (2016). Auch die Genfer Konventionen sind eindeutig: Der Erwerb von Territorium durch Krieg ist verboten (Art. 47 IV. Genfer Konvention). Der Europäische Gerichtshof hat erst im vergangenen November bestätigt, dass Israel in den palästinensischen Gebieten eine Besatzungsmacht ist, dass die Siedlungen im von Israel besetzten Westjordanland nicht Teil des israelischen Staatsgebiets sind und dass die israelische Siedlungspolitik gegen das Humanitäre Völkerrecht verstößt. Eine gemeinsame Erklärung von Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich vom 12. September letzten Jahres hat eindeutig festgestellt: Die einseitige Annexion irgendeines Teils des Westjordanlandes wäre »ein schwerer Verstoß gegen das Völkerrecht«.

In den Oslo-Verträgen von 1993, die uns allen Grund zur Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden in der Region gegeben hatten, war festgelegt worden, dass die besetzten Gebiete Stück für Stück unter die Verwaltung der palästinensischen Autonomiebehörde gestellt werden sollten. Jetzt soll diese Hoffnung endgültig zu Grabe getragen werden, indem Israel einen Großteil dieser Gebiete annektiert. (…)

Mit dem geplanten Schritt Israels werden alle angedachten Friedenslösungen endgültig Makulatur. Frieden zwischen Israelis und Palästinensern rückt in weite Ferne, ein Sicherheitsproblem für alle Beteiligten einschließlich Israel. Wir bitten Sie, sich dafür einzusetzen, im Falle der Annexion die Zusammenarbeit mit Israel auf europäischer Ebene drastisch einzuschränken und der neuen israelischen Regierung die ernsten Konsequenzen eines solchen Schrittes im Vorfeld der Entscheidung deutlich klarzumachen.

Zur Öffnung der Initiative Transparente Zivilgesellschaft (ITZ) für Organisationen ohne offiziellen Gemeinnützigkeitsstatus erklärt Stefan Diefenbach-Trommer, Vorstand der Allianz »Rechtssicherheit für politische Willensbildung«, einem Zusammenschluss von mehr als 170 Vereinen und Stiftungen:

(…) Der Vorgang zeigt einmal mehr, dass Gemeinnützigkeit mehr ist als ein Steuerstatus. Er ist ein Merkmal für Vertrauen, für die Zugehörigkeit zur Zivilgesellschaft und für selbstloses Handeln. Der Vorgang zeigt auch, dass die Zivilgesellschaft schneller ist als der Gesetzgeber. Gesellschaftlicher Wandel beginnt meistens in der Zivilgesellschaft und wird manchmal erst nach Jahrzehnten vom Gesetzgeber nachvollzogen, wie z. B. die Gleichstellung aller Geschlechter oder das Engagement gegen Rassismus. Dass der Gesetzgeber den Wandel zivilgesellschaftlicher Organisationen nachvollzieht, ist mehr als überfällig. (…)