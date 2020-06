»Es saßen die Falschen auf der Anklagebank«

Jelke Meyer Szene aus dem Prozess am Mittwoch im Amtsgericht Oldenburg

Sie standen am Mittwoch gemeinsam mit drei weiteren Aktivistinnen und Aktivisten in Oldenburg vor Gericht, nachdem Sie im Oktober 2018 gemeinsam gegen den Parteitag der niedersächsischen AfD protestiert hatten. Das Verfahren wegen Körperverletzung wurde letztlich gegen Geldauflagen eingestellt. Wie kam es zu der Anklage vor dem Amtsgericht Oldenburg?

Zunächst hatten am 27. Oktober 2018 Tausende Demonstranten unter dem Motto »Keinen Schritt zurück« gegen den AfD-Parteitag in der Oldenburger Weser-Ems-Halle protestiert. Wir hatten dort ein antirassistisches Kleinkunstkonzert mit theaterpädagogischen Elementen angemeldet mit dem Ziel, die AfD und die anwesende Presse daran zu erinnern, dass die Hausordnung das Verteilen »rassistischen, fremdenfeindlichen und radikalen Materials« in der Halle verbietet. Aus unserer Sicht war die Sache klar: Die AfD darf dort keinen Parteitag veranstalten.

Vor dem Eingang wurden wir von drei Personen, die aus dem Saal herauskamen, brutal angegriffen und verletzt. Ein Aktivist, auf den eingeschlagen wurde, trug eine Gehirnerschütterung davon. Zudem erlitt eine von uns eine schwere Verletzung am Knie. Wir erstatteten Anzeige gegen unbekannt, weil wir die Namen der Angreifer damals nicht kannten. Bei späteren Recherchen kam heraus, dass zwei von ihnen AfD-Mitglieder sind. Im Sommer 2019 stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen sie nach Aktenlage ein. Dagegen legten unsere Anwälte Widerspruch ein. Die AfD-Mitglieder zeigten uns ihrerseits wegen Körperverletzung an.

Hatten Sie mit einer Einstellung des Verfahrens gerechnet?

Zunächst sah es nach einem aufwendigen Prozess aus, die Richterin hatte neun Zeugen eingeladen. Doch dann wurde es nach Paragraph 153 der Strafprozessordnung eingestellt: wegen der Vermutung, dass, wenn eine Schuld festgestellt werden würde, die hierdurch verursachten Folgen gering wären. Es gab eine Auflage, dass wir Geldzahlungen, gestaffelt nach unseren jeweiligen Einkommen, leisten müssen – in Höhe von einmal 500, einmal 300 und zweimal je 150 Euro. Die gemeinnützigen Vereine, denen diese zugute kommen, hatten wir bewusst ausgewählt: VVN-BdA, Sea-Watch und Lückenlos e. V. – ein Verein, der sich für die Aufklärung des NSU-Komplexes einsetzt und die nach den rassistischen Morden in Hanau gegründete »Initiative 19. Februar« unterstützt.

Wie bewerten Sie die Entscheidung des Gerichts?

Es saßen die Falschen auf der Anklagebank. Es ist ungerecht, dass das Verfahren gegen uns eröffnet wurde – zumal einige von uns von AfD-Mitgliedern erheblich verletzt wurden, das Verfahren gegen sie aber eingestellt worden ist. Ob die Staatsanwaltschaft dem Widerspruch unserer Anwälte gegen diese Entscheidung stattgeben wird, hat sie offengelassen.

Es zeigt sich wiederholt, dass die Justiz auf dem rechten Auge blind ist. Immerhin wurden wir in dem Fall nicht verurteilt. Das hat wohl mit der Presseöffentlichkeit und dem Druck der Solidaritätsbekundungen zu tun. Auf der anderen Seite scheint es aber den Versuch zu geben, sich nicht mit der AfD auseinandersetzen zu müssen. Von der Richterin war kein klares Statement gegen die Gewalt von rechts zu vernehmen. Wir kritisieren vor allem die Staatsanwältin, die gegenüber der Partei nur zögerlich auftritt.

Wie war die Stimmung im Gericht?

Gut. Vor dem Gebäude gab es eine Kundgebung mit mehr als 80 Leuten. Im Gerichtssaal waren wegen der Coronaregelungen nur zwölf Beobachterinnen und Beobachter, inklusive Presse, zugelassen.

Welche Schlüsse ziehen Sie für künftiges Verhalten im Umgang mit der AfD?

Wenn ihre Anhänger Antifaschistinnen und Antifaschisten zusammenschlagen, steht dahinter wohl die Hoffnung, uns mundtot machen zu können. Die AfD ist eine mehr und mehr rechtsradikale Partei, in Teilen faschistisch. Deswegen müssen wir weiter gegen sie demonstrieren, wenn wir die Geschichte der Nazizeit als Mahnung verstehen.