Rassistische Bräuche

Pro Shots/imago images »Auf welcher Seite der Geschichte wirst du stehen?«: »Black Lives Matter«-Demonstration in Amsterdam (10.6.2020)

Mehr als zehntausend Menschen sind am Mittwoch dem Aufruf der »Black Lives Matter«-Bewegung der Niederlande gefolgt und demonstrierten im Nelson-Mandela-Park von Amsterdam friedlich gegen Rassismus. Das meldete die Stadtverwaltung auf ihrem offiziellen Twitter-Kanal. Es war eine von Dutzenden Kundgebungen, die seit zwei Wochen im ganzen Land stattfinden. Unter anderem in Zwolle, wo am Mittwoch auch Tomy Holtens gedacht wurde. Der 40jährige mit Wurzeln in Haiti war dort am 14. März kurz nach seiner Festnahme durch die Polizei gestorben. Sein Tod blieb allerdings nur eine Randnotiz, bis der US-Amerikaner George Floyd in Minneapolis von einem weißen Polizisten erstickt wurde.

In Zwolle ging es wie so oft um eine Bagatelle. Holten soll rastlos durch einen Supermarkt gelaufen sein und dabei Kunden belästigt haben. Er habe einen verwirrten Eindruck gemacht, sagten Anwesende. Zudem soll er drogenabhängig gewesen sein, wie sein jüngerer Bruder am Mittwoch gegenüber der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt NOS erklärte. Deshalb wurde spekuliert, dass er möglicherweise unter Drogeneinfluss gestanden habe. Er könnte jedoch auch einfach an Angstzuständen wegen des gerade ausgerufenen Lockdowns gelitten haben.

Die Polizei rückte an, drei Beamte stürzten sich auf Holten und warfen ihn zu Boden. Einer drückte seinen Stiefel in sein Gesicht, während mehrere Bürger mithalfen, ihn festzuhalten. Im Internet kursiert ein verstörendes Video von der Festnahme. Holten hat sich nicht gewehrt, nur sein lautes Klagen ist zu hören. Eine Augenzeugin erzählte am Mittwoch der Lokalzeitung De Stentor: »Ich sah, wie sie ihn an den Beinen und Armen fassten, ihn in einen Kleinbus trugen und sich wieder mit zwei Mann auf ihn setzten. Er war steif wie ein Brett. Es würde mich nicht wundern, wenn er da schon nicht mehr gelebt hat«. Die Polizei hat nun eine Untersuchung angeordnet. »Wenn er ein blonder Junge gewesen wäre, dann wäre das nie passiert«, so Holtens Bruder.

Die Ereignisse in Zwolle haben nun eine tiefere Debatte im Land ausgelöst, in der auch die Kolonialzeit nicht außen vor gelassen wird: »Die Niederlande sind Marktführer im Sklavenhandel gewesen«, merkte die Kulturhistorikerin Nancy Jouwe am 2. Juni in der Tageszeitung Trouw an. Mit der Anerkennung dieser Tatsache tun sich die weißen Niederländer indes schwer. Sie verehren Admiral Michiel de Ruyter mit zahllosen Statuen im ganzen Land als Seehelden, weil er im 17. Jahrhundert mehrmals die englische Flotte besiegt hatte. Die unheilvolle Rolle, die der »Seelöwe aus Zeeland« als Protegé des Sklavenhandels spielte, wird dabei gerne unterschlagen. »Michiel de Ruyter wird in Filmen und Büchern als Held dargestellt, aber er war eigentlich ein Krimineller. Er ist unter anderem durch die Sklaverei reich geworden, auf den Rücken meiner Vorfahren«, sagte der Rapper Akwasi in einem am Dienstag auf der Internetseite One World erneut veröffentlichten Interview aus dem Jahr 2018.

Akwasi, dessen familiäre Wurzeln in Ghana liegen, ist bei »Kick Out Zwarte Piet« aktiv, einer Gruppe, die das Ziel hat, die rassistische Figur aus der weißen Tradition der Niederlande zu verabschieden. Jedes Jahr im November ziehen zahllose »Schwarze Peter« als Kapriolen schlagende, schwarz geschminkte Begleiter des weißen Sinter­klaas (Nikolaus) durchs Land. Krauses Haar, Pluderhosen, buntes Rüschenhemd, große Kreolen im Ohr, gerne auch mit dem Akzent der niederländischen Surinamer sprechend – kein Klischee wird ausgelassen. »Wenn ich im November einem Zwarte Piet begegne, trete ich ihm höchstpersönlich ins Gesicht«, sagte Akwasi in einer Rede auf der großen »Black Lives Matter«-Demonstration am 1. Juni in Amsterdam. Der Satz brachte ihm einige Anzeigen bei der Polizei ein. Der Rapper steht allerdings hinter seinen Worten und bekräftigte sie erneut am Mittwoch in der Talkshow »Beau« im Sender RTL 4.