Unbehagen beim Lockern

Shamil Zhumatov/REUTERS Mit Abstand: Moskauer genießen die Sonne am Grab des unbekannten Soldaten an Tag eins nach dem Lockdown (9. Juni)

In Moskau hat die Stadtverwaltung Anfang dieser Woche die ersten Einschränkungen zur Eindämmung der Coronapandemie wieder aufgehoben. Seit Dienstag werden keine elektronischen Passierscheine mehr benötigt, mit denen die Behörden auf dem Höhepunkt der Ausbreitung des Virus die Bewegungsfreiheit der Bürger auf unumgängliche Verrichtungen im Umkreis von einem Kilometer um ihre Wohnungen beschränkt hatten. Es ist wieder erlaubt, an die frische Luft zu gehen und im Freien Sport zu treiben; Friseur- und Schönheitssalons, Tierkliniken und – die Wirtschaftskrise lässt grüßen – Arbeitsvermittlungsagenturen können wieder öffnen.

Nach wie vor sind die Coronamaßnahmen in Moskau aber härter als in der BRD. So dürfen erst ab kommender Woche Freiluftcafés, Bibliotheken, Museen und der Zoo wieder öffnen, eine weitere Woche später Saunas, Fitnessstudios und Schwimmbäder sowie die gesamte Gastronomie.

Grundlage dieser Entscheidungen sind offiziell die Stabilisierung des Infektionsgeschehens und der langsame Rückgang der Fälle in der russischen Hauptstadt. Nach den Zahlen vom Donnerstag morgen sind inzwischen 115.000 der 201.000 Infizierten wieder genesen. Weiterhin ist aber Moskau das Zentrum der Pandemie: Rund 40 Prozent aller Erkrankungen wurden in der Hauptstadt registriert, in der offiziell acht Prozent der russischen Bevölkerung leben. Der Rückgang ist also vor allem ein statistischer und spiegelt die Tatsache, dass die Pandemie sich in der russischen Provinz ausbreitet. Dort ist die Lage teilweise offenbar weiterhin dramatisch: Aus Dagestan wurde berichtet, dass in einem Krankenhaus alle 40 dort tätigen Ärzte erkrankt seien, so dass sie durch eilends dienstverpflichtete Zahnmediziner ersetzt werden mussten.

Regierungskritische Medien bezweifeln den zur Begründung für die Lockerungen herangezogenen Rückgang der Neuinfektionen. Das Portal meduza.io schrieb, es sei wenig glaubhaft, dass noch in der ersten Juniwoche täglich in Moskau etwa 2.000 Neuinfektionen gezählt worden seien, und plötzlich seien die Zahlen innerhalb zweier Tage auf 1.500 und dann 1.200 gesunken. Tatsächlich fällt in den Kommentaren offizieller Vertreter zu den Lockerungen ein skeptischer Unterton auf: Bürgermeister Sergej Sobjanin sagte auf einer Lagebesprechung mit Ministerpräsident Michail Mischustin, ganz verschwinden werde das Virus wohl nie mehr, und die völlige Rückkehr zum Stand vor der Pandemie werde mindestens zwei Monate dauern. Die Amtsärztin von Moskau, Jelena Andrejewa, sagte bei einem Treffen mit Kulturmanagern, die Zahlen seien »fast zu schön, um wahr zu sei«. Sie befürchte jedoch, dass die Menschen nun alle Vorsicht fahren ließen und eine zweite Infektionswelle bevorstehe. Und die Stadtverwaltung verfasste eine Pressemitteilung, wonach sie zehn Millionen Einheiten von Medikamenten, die sich in der Behandlung von Covid-19-Patienten bewährt hätten, auf Lager genommen habe, und dass weiterhin 40.000 Notfallbetten bereitstünden.

Es scheint, dass Bürgermeister Sobjanin sich absichern will. Ihm wurde wie den anderen Gouverneuren – denen er gleichgestellt ist – von Präsident Wladimir Putin die Verantwortung für die Pandemiebekämpfung übertragen. Bekannt ist, dass Sobjanin in den Wochen des Höhepunkts der Ausbreitung des Virus im April und Mai eine vorsichtige bis strikte Linie verfolgte. Die Lockerungen jetzt gehen auf ein Telefongespräch Sobjanins mit Putin zurück, sind also wohl von diesem angeordnet worden, wie meduza.io am Mittwoch berichtete. Der Grund sei kein großes Geheimnis: Am 24. Juni soll die Siegesparade nachgeholt werden, die am 9. Mai ausgefallen war. In den nächsten Tagen beginnen nächtliche Proben. Bei der Parade ist die Beteiligung zahlreicher Schaulustiger natürlich überaus erwünscht. Und für die Abstimmung über die Verfassungsänderungen am 1. Juli ist ebenfalls ein Gefühl von Sicherheit wichtig. Sowohl was die persönliche Beteiligung angeht als auch für ein allgemeines Vertrauen in die Behörden, die die Situation gemeistert hätten.