Merkel buhlt um Chinas Märkte

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Chinas Premierminister Li Keqiang am 6. September 2019 in Beijing

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Ministerpräsident der Volksrepublik China, Li Keqiang, haben am Donnerstag in einer Videokonferenz über die Bewältigung der Coronapandemie und den Ausbau der Wirtschaftskooperation gesprochen. Merkel habe sich für einen »besseren Marktzugang« und die »Gleichbehandlung deutscher und anderer ausländischer Unternehmen in China« eingesetzt, so Regierungssprecher Steffen Seibert. An den Gesprächen nahm auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) teil.

Merkel habe Deutschlands Interesse an einem »regelbasierten und freien multilateralen Handel«, einer »Stärkung der Welthandelsorganisation (WTO)« sowie an einem »stabilen bilateralen Austausch« unterstrichen, teilte der Regierungssprecher mit. Investitions- und Handelsfragen in verschiedenen Wirtschaftssektoren einschließlich des Bereichs der öffentlichen Aufträge sowie aktuelle Themen der Weltwirtschaft hätten eine Rolle gespielt. Auch der deutsch-chinesische »Menschenrechtsdialog« und die Lage in Hongkong seien zur Sprache gekommen, berichtete Seibert. Am Rande des Gesprächs wurden drei Kooperationsabkommen zwischen deutschen und chinesischen Partnern unterzeichnet.

Die Bundesregierung hatte vergangene Woche den geplanten EU-China-Gipfel am 14. September in Leipzig abgesagt. Offiziell war dafür als Grund die Pandemie genannt worden. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag aus Regierungskreisen erfahren haben will, sei man auf europäischer Seite aber auch unzufrieden mit den mangelnden Fortschritten in den Verhandlungen zum Investitionsschutzabkommen gewesen.

In einem am 7. Juni veröffentlichten »White Paper« schildert die chinesische Regierung derweil ausführlich den Kampf, um den Ausbruch des Coronavirus im Land unter Kontrolle zu bekommen, sowie seine raschen Reaktionen, um die Ausbreitung weltweit einzudämmen. Das Virus habe China kalt erwischt, so das Dokument, doch Beijing habe rasch gehandelt und Patienten medizinische Behandlung zukommen lassen. (dpa/Reuters/jW)