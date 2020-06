Der Ball rollt

Köln. In Deutschland wird bereits seit Wochen wieder Fußball gespielt, Spanien steigt am Donnerstag ein, und auch in Italien rollt ab Freitag der Ball: Der Spielbetrieb wird mit den Pokalhalbfinalrückspielen zwischen Juventus Turin und dem AC Mailand sowie zwischen dem SSC Neapel und Inter Mailand am Freitag und Samstag wieder aufgenommen. Die Pokalspiele sind gleichzeitig die Generalprobe für den am 20. Juni geplanten Neustart der Serie A. (sid/jW)