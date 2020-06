Große Freiheit

Nach nur einem Jahr an der Spitze verlässt die verlegerische Geschäftsführerin Barbara Laugwitz die Ullstein-Buchverlage. Sie wechselt Anfang August als verlegerische Geschäftsführerin zur DTV-Verlagsgesellschaft und wird dort die Nachfolge von Claudia Baumhöver antreten. Darüber informierten die Verlage am Dienstag. In einer Mitteilung nannte Laugwitz die DTV einen »Ort größtmöglicher verlegerischer Freiheit«. Laugwitz hatte Ende 2018 ihren Posten als verlegerische Geschäftsführerin beim Rowohlt-Verlag räumen müssen, um Florian Illies Platz zu machen. Die Entlassung hatte heftige Turbulenzen ausgelöst.(dpa/jW)