Die aussichtslose Schlacht

42film GmbH/dpa Weiß hier einer, wie das Leben läuft? Vandam (Hynek Cermak, l.) und sein Freund Psycho (Jan Cina)

Sein Spitzname ist Programm. Vandam. So nennen ihn alle in der tristen Plattenbausiedlung im Norden der tschechischen Hauptstadt Prag, weil er, genau wie der belgische Actionstar Jean-Claude Van Damme, zweihundert Liegestütze am Stück schafft. Und genau wie Van Damme, genannt »The Muscles from Brussels« (Die Muskeln aus Brüssel), bis heute in jedem seiner Streifen reihenweise fiese Charaktere zu Hackfleisch kickboxt, so ist auch Vandam nicht zimperlich, wenn sich irgendwer im Neubaukiez nicht zu benehmen weiß, vor allem, wenn der Typ von auswärts kommt.

In der gleichnamigen Romanvorlage des Films »Nationalstraße« lässt Autor Jaroslav Rudis, der federführend am Drehbuch gearbeitet hat, seinen Helden sagen: »Mich stören Penner nicht, solange sie kein Remmidemmi machen. Mich stören Zigos nicht, solange sie kein Remmidemmi machen. Mich stören Punks nicht, solange sie kein Remmidemmi machen.«

Und so weiter. Es ist eine sehr lange Liste. Aber Ärger mit Vandam ist nicht das größte Übel, das einem passieren kann: Da gibt es eins auf die Nase, das schmeckt dann ein bisschen nach »salziger Marmelade«, was der selbst nur zu gut weiß, und das war es dann. Viel unangenehmer, als seine Faust zu spüren, ist es, von ihm eine helfende Hand gereicht zu bekommen.

Luschka, die Betreiberin seiner Stammkneipe, steckt in der Klemme. Sie hat die »Severka«, zu deutsch Polarstern, in der es Bier vom Fass und noch Gardinen vor den Fenstern gibt, von ihrer Mutter übernommen. Mit Schulden, wie sich nun herausstellt. Vandam verrennt sich in die Idee, das Lokal zu retten. Ein aussichtsloser Kampf, denn es ist längst beschlossene Sache, dass sein Viertel umgestaltet werden soll. Wozu ein neues Einkaufszentrum und eine familienfreundliche Gastronomie gehören, aber keine Bierschwemme, in der sich Abend für Abend ein Dutzend Junggesellen die Kante gibt. So hielten es schon deren Väter, damals noch nach Schichtende.

Auch Vandams Papa hat zu ihnen gehört. In regelmäßigen Rückblenden wird das trotz Alkoholismus halbwegs intakte Familienleben mit Vandam als kleinem Jungen gezeigt. Es besteht zum einen aus der gemeinsamen Einnahme der immer gleichen Mahlzeit, dem »tschechischen Dreikampf: Sauerkraut, Knödel, Schweinebraten«, und zum anderen aus den weisen Ratschlägen, die der rauchende und Bier trinkende Vater seinem artig lauschenden Sohnemann auf dem Balkon erteilt: »Wenn du Mist bei deiner Liebsten gebaut hast, bring ihr Blumen. Aber vor allem: Lass dir niemals von irgendwem auf den Kopf scheißen!«

Unter dieser Maxime zieht Vandam nun in die Schlacht gegen Politik und Business. Das sieht anfangs noch recht drollig aus, endet aber in viel Tragik und salziger Marmelade. Fragt einer nach dem Sinn, vor allem gegen Ende der Handlung, denn Vandam lässt auch nicht locker, als er erfährt, dass Wirtin Luschka die »Severka« längst verscherbelt hat, kann dem nur achselzuckend geantwortet werden: Vandam ist eben ein Krieger.

Ein hartes Schicksal in einem Land, das nur mit Mühe genügend Freiwillige für seine kleine Berufsarmee findet. »Das Kämpfen liegt uns nicht«, hört man die Tschechen vor Ort oft sagen. »Wir sind eben Schwejks.«

Es war gewiss nicht Jaroslav Rudis’ Ehrgeiz, mit der Figur des Vandam ein Gegenstück zu Haseks schelmisch gutmütigem Helden, dem »Braven Soldat Schwejk«, zu kreieren, nicht im Film und auch nicht im Buch. Das von ihm verfasste Nachwort zur deutschen Ausgabe des Romans beginnt mit den Sätzen: »Vandam habe ich in einer Prager Kneipe getroffen. Er weiß, wie das Leben läuft. Man braucht sich nur die vielen Schrammen in seinem Gesicht anzuschauen, seine gebrochene Nase, die Narben auf seinen Händen.«

Im Buch bekommt Vandam einmal mächtig Ärger, weil er im Fußballstadion den Hitlergruß zeigt, den Römischen Gruß, wie er versichert. Auf die Darstellung dieser Begebenheit wurde im Film komplett verzichtet; es steckt auch ein Haufen deutscher Kohle in dem Projekt. Unter anderem vom »Kleinen Fernsehspiel«.