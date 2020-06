Feilschen um Coronahilfen

Marta Fernández Jara/Europa Press/dpa Spaniens Wirtschaftsministerin Nadia Calvino will Chefin der Euro-Gruppe werden

Die spanische Regierung will Wirtschaftsministerin Nadia Calvino an der Spitze der Euro-Gruppe sehen. Wenn sie die Nachfolge des scheidenden Vorsitzenden Mario Centeno antrete, »wäre das eine großartige Nachricht«, sagte Sozialminister Jose Luis Escriva dem Sender TVE am Mittwoch. Calvino ist seit Juni 2018 Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin im Kabinett von Pedro Sanchez. Auch der Luxemburger Vertreter Pierre Gramegna und der irische Minister Paschal Donohoe werden Medienberichten zufolge als Nachfolger gehandelt.

Centeno hatte am Dienstag inmitten der Coronakrise nicht nur seinen Rücktritt als portugiesischer Finanzminister, sondern auch als Chef der Euro-Gruppe erklärt. Seine Amtszeit endet am 13. Juli. Über die Nachfolge soll am 9. Juli entschieden werden. Der Euro-Gruppenchef organisiert die monatlichen Beratungen der Finanzminister des Währungsverbunds. Centeno wurde Ende 2017 gewählt und hatte das Amt im Januar 2018 vom Niederländer Jeroen Dijsselbloem übernommen. Der Posten wird jeweils für zweieinhalb Jahre vergeben.

Centeno war es in Portugal gelungen, eine Abkehr vom Kürzungskurs durchzusetzen, ohne die EU-Maastricht-Kriterien zu brechen. Gegenwind bekam Lissabon vor allem aus Deutschland. Der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) verspottete Centeno wegen dessen ungewöhnlichen Vorhaben als den »Ronaldo unter den Finanzministern«. Der amtierende deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD) kommentierte den Rücktritt Centenos: Es sei jetzt zwar nicht der Moment für Spekulationen über die Nachfolge. Die Bundesregierung und er hätten aber »eine klare Vorstellung«.

In Brüssel hatten am Dienstag abend die EU-Wirtschafts- und Finanzminister über den Vorschlag der Kommission verhandelt, dem Staatenverbund mit einem Wiederaufbauprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro auf die Beine zu helfen. Die Kommission plädiert für 500 Milliarden Euro, die als Zuschüsse fließen sollen, die übrigen 250 Milliarden Euro sollen als Kredite bereitgestellt werden. Für Berlin und Paris ist das zuviel. Sie wollen die Hilfen auf 500 Milliarden Euro begrenzen – ausschließlich als Zuschüsse. Scholz sagte, wichtig sei ihm, dass schon im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen mit der Rückzahlung der EU-Schulden begonnen werde. Offen ist bislang auch, ob die Vergabe des Gelds aus Brüssel an Bedingungen geknüpft werden soll. Während sich Deutschland und Frankreich für eine gemeinsame Schuldverschreibung ausgesprochen haben – ebenso wie die von der Pandemie getroffenen Staaten wie Italien oder Spanien – sind die »sparsamen Vier« – Österreich, Dänemark, Schweden und die Niederlande – dagegen. Die niederländische Regierung bekräftigte ihre Haltung in einem Brief an das Parlament in Den Haag: Der Wiederaufbau solle auf der Basis eines klaren Rückzahlungsplans geschehen. (Reuters/dpa/jW)