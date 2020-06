Nichts ist klar

imago images/TT Der von den schwedischen Ermittlungsbehörden ausgemachte Täter Stig Engström

Ein wichtiger Tag in Schweden. Am Mittwoch morgen bat Staatsanwalt Krister Petersson zur Onlinepressekonferenz. Petersson leitet seit Februar 2017 die Voruntersuchungen zum Fall Olof Palme. Der damalige schwedische Ministerpräsident war im Februar 1986 in Stockholm auf offener Straße erschossen worden. Palme hatte mit seiner Frau Lisbet ein Kino besucht, Leibwächter waren keine dabei. Der Schütze entkam über eine Seitengasse.

Obwohl der Mord eine der weltweit größten Polizeiermittlungen auslöste, an der auch ausländische Behörden wie etwa das Bundeskriminalamt beteiligt waren, wurde der Fall nie aufgeklärt. Palme symbolisierte das goldene Zeitalter der schwedischen Sozialdemokratie, mit dem Versprechen von Wohlstand für alle, offenen Grenzen für politische Flüchtlinge und bereitwilliger Unterstützung antikolonialer Bewegungen.

134 Geständnisse

Im Laufe der Jahrzehnte wurden die wildesten Thesen zum Palme-Mord verbreitet. Beschuldigt wurden unter anderem der schwedische Verfassungsschutz, ein rechtes Netzwerk in Militär und Polizei, iranische Menschenhändler, die LaRouche-Bewegung, die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die kroatischen Faschisten der Ustascha, die NATO und der KGB. 134 Personen gestanden im Laufe der Jahre, Palme erschossen zu haben. Angeklagt wurde 1989 ein vermeintlicher Einzeltäter, der mehrfach vorbestrafte Christer Pettersson. Ein Motiv blieb unklar, der Prozess endete 1989 mit einem Freispruch.

In den letzten Jahren wurde neben der Spur des Einzeltäters nur noch eine weitere ernsthaft verfolgt: die einer Mittäterschaft des südafrikanischen Geheimdienstes, dem Palmes Engagement im Kampf gegen das Apartheidregime ein Dorn im Auge war. Diesbezügliche Verdachtsmomente gibt es seit langem. Als der prominente Krimiautor Stieg Larsson 2004 starb, hatte er mehrere Kisten an Material zu einer möglichen Beteiligung südafrikanischer Agenten gesammelt. Im Jahr 2015 erklärte Chris Thirion, hochrangiger Beamter des südafrikanischen Nachrichtendienstes während der Apartheidära, dass er eine Verstrickung des Regimes in den Mord für wahrscheinlich halte. Die Spur weckte in Schweden besonderes Interesse, da auch eine Verwicklung des südafrikanischen Geheimdienstes in den Flugzeugabsturz über Nordrhodesien (heute Sambia) vermutet wird, bei dem 1961 der schwedische Generalsekretär der Vereinten Nationen Dag Hammarskjöld ums Leben gekommen war.

Staatsanwalt Peterssons Mitarbeiter Hans Melander erklärte gestern bei der Pressekonferenz, dass er die südafrikanische Spur zwar für »interessant« halte und es ein klares Motiv gegeben hätte. Allerdings hätten sich keine konkreten Belege dafür finden lassen. Statt dessen geht Peterssons Team weiter von der Schuld eines Einzeltäters aus. Man sei zu der Überzeugung gelangt, dass Stig Engström der wahrscheinliche Mörder Palmes sei.

Keine neuen Beweise

Engström – Waffenliebhaber und Palme-Gegner, der in Stockholm beim Finanzdienstleister Skandia gearbeitet hatte – war in den Medien als »Skandia-Mann« bekannt. Er war früh als Zeuge vernommen worden, da er sich zum Zeitpunkt des Mordes in unmittelbarer Nähe des Tatorts befunden hatte. Nachdem er eine Zeitlang als Verdächtiger gegolten hatte, wurde die Spur später nicht weiter verfolgt, was Staatsanwalt Petersson als den größten Fehler der Ermittlungen bezeichnete.

Petersson und sein Team konnten indes keine neuen Beweise vorlegen. Ihre Schlusssätze beruhen auf einer neuen Auswertung des vorhandenen Materials, vor allem der Zeugenaussagen. Durch diese erscheint Engström als Hauptverdächtiger. Um eine Schuld feststellen zu können, bräuchte es ein Gerichtsverfahren, betonte Petersson. Zu einem solchen wird es jedoch nicht kommen. Engström verstarb im Jahr 2000. Während der Staatsanwalt seine Arbeit als abgeschlossen betrachtet, wartet Schweden damit weiter auf einen endgültigen Rechtsspruch im Fall Palme. Die Möglichkeit eines Komplotts, in das Engström verwickelt gewesen sein könnte, wollte Petersson nicht ausschließen. Das einzige, was sicher scheint, ist, dass nichts sicher ist. Die Spekulationen im Fall Palme werden weitergehen.