Corona beschleunigt Zechensterben

imago images/CTK Photo Fabrik nahe der Bobrek-Kohlemine, der für drei Wochen geschlossen wurde

Im Kohlerevier von Gorny Slask hat Polens Regierung seit Dienstag zwölf Gruben stillgelegt. Offiziell wegen der Ausbreitung des Coronavirus: Das Industriegebiet ist seit Wochen der Hotspot der Pandemie in Polen – bedingt durch die beengten Arbeitsbedingungen in den Gruben. Oder, wie die Regierung die Lage schönredet: Die Zahl der Infizierten in der Region sei deshalb so hoch, weil dort erstmals auf breiter Front getestet worden sei.

In Polen liegt die Zahl der Neuinfektionen derzeit konstant bei knapp 600 pro Tag mit leicht steigender Tendenz. Etwa die Hälfte dieser entfällt jeweils auf die Wojewodztwo slaskie. Insgesamt haben sich dort seit Beginn der Pandemie etwa 9.000 Personen infiziert, 60 Prozent davon Bergleute und ihre Familien. Die jetzt verordnete Zechenschließung gilt für drei Wochen und soll »die Infektionsdynamik brechen«, so Gesundheitsminister Lukasz Szumowski. Die von der Schließung betroffenen Bergleute bekommen in dieser Zeit vollen Lohnausgleich.

Doch im Detail zeigt das Schließungskonzept der Regierung Widersprüche, die Zweifel daran begründen, ob es hier wirklich in erster Linie um Infektionsschutz geht. Betroffen sind insgesamt zwölf Gruben, zehn der staatlichen Bergbauholding PGG und zwei des privaten Konzerns JSW. Die PGG trägt also ökonomisch die Hauptlast mit 80 Prozent der heruntergefahrenen Betriebe (zwei Drittel des Bestands von PGG), obwohl mehr als die Hälfte der aktuellen Coronafälle in den beiden von der Schließung betroffenen Gruben der JSW zu verzeichnen sind.

Der entscheidende Unterschied zwischen beiden Unternehmen ist, dass die JSW-Bergwerke rentabel sind, während die Zechen der PGG seit Jahren Verluste schreiben. Die PGG selbst wurde erst 2016 als Auffanggesellschaft gegründet, die den seit dem Systemwechsel andauernden Prozess des Zechensterbens »sozialverträglich« gestalten soll. Die im Bergbau vertretenen Gewerkschaften »Solidarnosc« und »Sierpien 80« (»August 80«) vermuten deshalb, dass die Regierung in Wahrheit darauf abziele, die nächste Runde der Zechenschließungen einzuleiten. Praktischerweise ohne dafür politisch verantwortlich gemacht werden zu können, lässt sich die Pandemie doch als »höhere Gewalt« darstellen. Wirtschaftlich aber droht die Verpflichtung der Zechenbetreiber, die Löhne in voller Höhe weiterzuzahlen, jeden Monat eine halbe Milliarde Zloty (etwa 110 Million Euro) zu kosten. Das reicht laut Experten der Branche, die ohnehin schon verlustbringende PGG in die Insolvenz zu treiben. In diesem Fall wäre es politisch darstellbar, die anschließenden Zechenschließungen als unvermeidlich zu verkaufen. Mit der Folge, die bestehenden Überkapazitäten des polnischen Bergbaus auf einen Schlag zumindest deutlich abzubauen.

Denn polnische Kohle ist sogar im eigenen Land unverkäuflich. Rund sieben Millionen Tonnen liegen auf Halde, die Fördermenge eines Vierteljahres. Bei den Kosten kann man nicht mit jenen auf dem Weltmarkt konkurrieren. So kommt es, dass gerade die Kraftwerksbetreiber als Großabnehmer von Kohle mehr und mehr auf Importware zurückgreifen. Schließlich sollen und müssen die Energieversorger Gewinne machen, und der Staat, der die größten von ihnen kontrolliert, plant entsprechende Dividenden in seinem Haushalt ein. Der »nationale Reichtum Polens«, wie die Kohle in Sonntagsreden gern gepriesen wird, bleibt da auf der Strecke.

Ein weiterer Punkt kommt hinzu: Auch Polen kann sich der Energiewende nicht völlig entziehen. Die Emissionszertifikate für die Nutzung von Kohle werden immer teurer, die Strompreise sind im EU-Vergleich hoch und werden nach und nach zum Investitionshindernis. Gleichzeitig wächst die Zahl der Photovoltaikanlagen und Windräder. Sie sorgen dafür, dass der Anteil der Kohle am polnischen Energiemix in wenigen Jahren von 80 auf jetzt noch etwas über 60 Prozent zurückgegangen ist.

Eine Investitionsentscheidung von Anfang dieses Jahres zeigt, woher auch in Polen der Wind zu wehen beginnt: Im Februar beschlossen die staatlichen Energieversorger Energa und Enea, aus dem Bau eines dritten Kohleblocks im Kraftwerk Ostroleka nordöstlich von Warschau auszusteigen. Die schon verbaute eine Milliarde Zloty (220 Millionen Euro) wurde abgeschrieben. Einen Interessenten für die Übernahme der Baustelle gibt es zwar: den ebenfalls staatlichen Mineralölkonzern Orlen. Aber der will dort ein Gaskraftwerk bauen.