Mali in Aufruhr

Matthieu Rosier/REUTERS Absetzung des Präsidenten gefordert: Protestkundgebung in Malis Hauptstadt Bamako am vergangenen Freitag

Es ist eine heterogene Koalition, die derzeit im westafrikanischen Mali die Bevölkerung zu Protesten auf der Straße mobilisiert. Mehrere zehntausend Menschen, unter ihnen Bewohner der Hauptstadt Bamako, aber auch aus anderen Landesteilen Angereiste, demonstrierten am 5. Juni nach dem Freitagsgebet auf dem »Platz der Unabhängigkeit« im Zentrum der Hauptstadt. Sie alle einten politische Anliegen. Für die meisten Beteiligten geht es aber auch um soziale Probleme wie die dramatische Unterfinanzierung von Schulen und Krankenhäusern, die häufige Unterbrechung der Stromversorgung und fehlende Arbeitsmöglichkeiten für die Jugend. Die grassierende, zum Regierungssystem gewordene Korruption anzuprangern, war ebenfalls allgemeiner Konsens.

Die beiden Hauptredner der Kundgebung kommen aus ziemlich unterschiedlichen Lagern. Einer von beiden, Mahmoud Dicko, war bis 2017 einer der engsten Verbündeten von Präsident Ibrahim Boubacar Keïta. Letzterer, im August 2013 erstmals gewählt und 2018 im Amt bestätigt, wird allgemein nur mit dem Kürzel »IBK« bezeichnet und zählt zum islamisch-konservativen bis islamistischen Spektrum. Bei seiner ersten Wahl verhalf ihm Dicko zu vielen Stimmen aus dem religiösen oder konservativen Lager. Damals stand er noch dem »Hohen Islamrat« (HCI) vor, einer Vertretung des in die staatlichen Institutionen eingebundenen Klerus, der ein Wörtchen in der Politik mitreden, allerdings nicht direkt in die Regierungsgeschäfte eingreifen kann. Denn Mali ist nach dem Vorbild der früheren Kolonialmacht Frankreich eine laizistische Republik, auch die christliche Minderheit kommt etwa in den öffentlich-rechtlichen Medien gleichberechtigt vor.

Die übergroße Mehrheit ist gläubig, sei es im Sinne der muslimischen oder christlichen Religion oder auch animistischer Glaubensvorstellungen; Atheisten geben sich jedenfalls nicht öffentlich zu erkennen. Insgesamt neunzig Prozent der Bevölkerung bekennen sich zum Islam in einer seiner Varianten. Doch von Religionsfunktionären oder organisierten Klerikern lassen sich sehr viele Malier nur ungern Vorschriften machen. Sie betrachten ihre Beziehung zu Gott als eine individuelle oder familiäre und blicken mit Misstrauen auf das »Bodenpersonal«.

Der 55jährige Dicko selbst vertritt eine politisierte Vorstellung von Religion, ohne jedoch mit Gewalt einen Gottesstaat errichten zu wollen. Er wird in der Regel zur quietistischen Richtung des Salafismus gezählt, also jener Strömung, die anders als die dschihadistischen Salafisten nicht anstrebt, »gottlose« Regierungen zu stürzen und andere an ihre Stelle setzen zu wollen, sondern die Gesellschaft eher durch Predigten, das Vorbild guter Taten, Sozialarbeit sowie Agitation und Propaganda zu beeinflussen sucht. Im April 2019 trat er von seinem Amt beim HCI zurück. Im September gründete er eine neue Organisation, die CMAS (Koordination der Bewegungen, Vereinigungen und Sympathisanten), mit der er nun gegen die Regierung opponiert.

Der andere Hauptredner, Clément Dembélé, ist ein 46jähriger Hochschullehrer. 2010 legte er in Frankreich eine Doktorarbeit in vergleichender Literaturwissenschaft vor. Bekannt wurde er vor allem als »Antikorruptionsaktivist«. Er appelliert, auf nichtreligiöser Basis, an die Zivilgesellschaft und ihren wachsenden Unmut. Aufgrund seiner lauten Kritik wurde er am 9. Mai auf extralegale Weise durch die Generaldirektion für Staatssicherheit (DGSE) – einen Inlandsnachrichtendienst – festgenommen, vierzehn Tage lang verhört und am 23. Mai wieder freigelassen. Dieses »Kidnapping«, wie viele sagen, löste seinerseits Protest aus.

Hinter beiden und den zahllosen anderen Protestierenden steht eine breite Koalition aus Oppositionskräften, unter ihnen unterschiedliche parlamentarische Parteien, NGO und religiöse Zirkel, die sich unter dem Namen »Sammlung der patriotischen Kräfte« zusammengeschlossen haben. Ihr gehören unter anderem die CMAS, aber auch das oppositionelle Parteienbündnis »Front für die Rettung der Demokratie« (FSD) oder die bürgerinitiativenähnliche Vereinigung »Espoir Mali Koura« an.

Vorige Woche setzte das breite Bündnis dem amtierenden Präsidenten eine Frist bis zum kommenden Freitag 18 Uhr, um auf die Proteste zu reagieren; in ihren Äußerungen war überwiegend von »Rücktritt« die Rede, auch wenn Dicko selbst sich in einem Sinne äußerte (»das Ruder herumdrehen«), der auch eine Kursberichtigung durch das Staatsoberhaupt offenzulassen scheint. Seitdem laufen zahlreiche informelle Gespräche. Solche hatte es auch im Vorfeld gegeben: Die »Gründerfamilien von Bamako«, also die Oberhäupter alteingesessener Familien der Hauptstadt, hatten an die Oppositionskräfte appelliert, ihre Versammlung abzublasen. Im Gegenzug wurde ihnen angeboten, einen parlamentarischen Misstrauensantrag gegen die Regierung zur Abstimmung zu stellen, worauf diese sich jedoch nicht einlassen mochten, und was angesichts der gegenwärtigen Parlamentszusammensetzung auch folgenlos geblieben wäre.

Präsident »IBK« seinerseits empfängt gesellschaftliche Akteure an seinem Amtssitz auf dem Hügel von Koulouba oder in seiner Residenz in Bamakos Stadtteil Sébénikoro, wohin ein Teil der Protestierenden am Freitag im Anschluss an die offizielle Auflösung der Demonstration zog, und spricht von Dialog. Internationale Akteure drängen ihnen ebenfalls in diese Richtung. Dabei setzen sie anscheinend auch darauf, vor allem Dicko in Verhandlungen einzubinden.