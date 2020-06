»Notfalls neue Gesetze zur Verstaatlichung«

David Zorrakino/EUROPA PRESS/dpa Arbeiter des Nissan-Werkes in Barcelona blockieren während eines Protests am 25. Mai eine Autobahn in der Nähe eines Nissan-Autohauses

Seit dem 4. Mai bestreikt die anarchosyndikalistische Gewerkschaft Confederació General del Treball (CGT) gemeinsam mit CCOO, UGT und SIGEN-USOC die Standorte von Nissan in Barcelona. Auch die nichtorganisierten Arbeiter haben sich allesamt dem Streik angeschlossen. Warum wird dieser auch über Nissans definitive Entscheidung zur Schließung hinaus fortgeführt?

Weil die Entscheidung umkehrbar ist! Weil wir wissen, dass unsere Fabriken produktiv sind und eine Zukunft haben können. Wir werden und können unsere Arbeit mit oder ohne Nissan verteidigen.

Wir haben uns vom ersten Moment an an einem Streikaufruf beteiligt, der mit den Arbeitern aller Betriebsstandorte – in der Zona Franca, in Montcada, in Sant Andreu de la Barca, in Estruch sowie das Distributionszentrum im Hafen der Stadt – vereinbart wurde. Wir haben eine gemeinsame Front aller Beschäftigten bilden können, um die Aufgabe der Produktion von Nissan zu verhindern. Vor zwei Wochen gab das Management aber seine endgültige Entscheidung bekannt, die Produktionsstandorte in Barcelona dichtzumachen. Trotz des geschlossenen Streiks und der immensen Solidarität großer Teile der Bevölkerung. Die Situation ist jetzt natürlich überaus angespannt. Um den Kampf auch über die nächsten Monate hinweg aufrechtzuerhalten, haben wir eine Streikkasse eingerichtet, die es uns ermöglicht, einen unbefristeten Arbeitskampf zu überstehen.

Am 4. Juni hat eine Autokarawane aus Protest gegen die Werksschließungen die Innenstadt Barcelonas lahmgelegt.

Ja, es gab eine gewaltige Unterstützung aus der Bevölkerung! Insgesamt 25.000 Familien leben hier direkt oder indirekt von der Autoproduktion bei Nissan. Es gab große Kundgebungen vor Autohäusern von Nissan und dem Mutterunternehmen Renault. Wir rufen zum Boykott des Kaufs von Nissan-Fahrzeugen auf, solange die Konzernleitung nicht einlenkt. Auch vor den Regierungsgebäuden haben wir protestiert. Ebenso vor dem Konsulat Japans, dessen Regierung Einfluss auf den Konzern nehmen sollte. Sobald der Lockdown gelockert wird, werden die Proteste noch weiter eskalieren.

Auf einmal wird in Spanien auch über Verstaatlichung diskutiert.

Ja, diese Debatte ist jetzt aufgeflammt , aber natürlich nicht zum ersten Mal. Nissan Motor Ibérica, eine der von der drohenden Schließung betroffenen Fabriken, ist in seiner Firmengeschichte schon einmal verstaatlicht worden – allerdings unter der ­Franco-Diktatur 1954. Gegenwärtig gibt es mehrere Optionen, neben einer staatlichen Kapitalbeteiligung ist das die komplette Verstaatlichung – von Nissan oder auch anderer Produktionsstätten der Automobilindustrie. Unserer Meinung nach gibt es die rechtlichen Möglichkeiten, um diese auch durchzuführen. Aber wenn sie sich als unzureichend herausstellen sollten, müssen sie eben erweitert werden.

Wenn Nissan nicht zur Vernunft kommt, wird dies ein Weg sein. Unsere Fabriken sind produktiv, wenn es also notwendig ist, werden wir bereit sein, sie zu sozialisieren oder zu verstaatlichen. Mehrere politische Parteien haben sich dafür eingesetzt, und das ist etwas, worüber jetzt auch offen debattiert wird.

Existieren internationale Allianzen im Kampf um die Rettung der Fabriken in der EU?

Die wären dringend notwendig: Heutzutage gibt es große solidarische Unterstützung. Aber die Herstellung eines echten internationalen Zusammenschlusses der Arbeiter gegen die Aggressionen der multinationalen Automobilkonzerne wäre unbedingt erstrebenswert, um gemeinsam für unsere Rechte und Löhne zu kämpfen. Im Automobilsektor hat es immer wieder Momente gegeben, in denen wir Arbeiter selbst unsere Rechte beschnitten haben, um gegen andere Fabriken um die Vergabe der Produktion zu konkurrieren. Am Ende haben dann alle Beschäftigten das Nachsehen.

Wie könnte die Zukunft der Produktion in Barcelona und darüber hinaus aussehen?

Es ist klar, dass wir eine Veränderung in bezug auf die Mobilität brauchen. Das Auto muss ein nachhaltiges »Werkzeug« sein, diese Debatte wird in Spanien genauso geführt wie anderswo. Aber das Problem ist doch, dass ein tatsächlicher Wandel von den Unternehmen nicht eingeleitet wird. Es ist eine Art Vakuum entstanden, in dem die multinationalen Automobilkonzerne Produktionskapazitäten vernichten und nicht transformieren.