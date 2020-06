Vorgezogener Umbruch

Jena. Der Tabellenletzte der dritten Liga, Carl Zeiss Jena, vollzieht angesichts des kaum noch zu verhindernden Abstiegs schon mal den Umbruch. Am Dienstag verkündete der Klub den sofortigen Abschied von fünf Profis, darunter der von Hoffenheim ausgeliehene Meris Skenderovic. Sechs Spieler sollen dafür aus der U 21 in die erste Mannschaft aufrücken. »Unser Blick muss nach vorn und damit über das Saisonende hinaus gerichtet sein«, begründete Sportdirektor Tobias Werner den acht Spieltage vor Saisonende ungewöhnlichen Schritt: »Es handelt sich hierbei um eine rein sportliche Entscheidung.« Jena liegt mit nur 18 Punkten aus den ersten 30 Spielen abgeschlagen am Tabellenende. (dpa/jW)