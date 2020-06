Wer findet da was dran?

Robert Michael/dpa »Trainingsspiele in einer Echokammer« – im Ausland sind die Einschaltquoten eher mau

Die halbe Welt schaue in diesen Wochen Bundesliga, will uns das Bezahlfernsehen weismachen. Schließlich handelt es sich um die einzige Liga von Rang und Namen, in der aktuell gekickt wird. Doch in Wahrheit sind die Einschaltquoten selbst in den fußballverrückten Niederlanden mau.

»Ich habe eine Partie ganz geguckt, Dortmund gegen Bayern«, sagte Aad de Mos der Tageszeitung Trouw (Montagausgabe). Der 73jährige De Mos mag deutschen Fans noch als erfolgloser Übungsleiter von Werder Bremen in Erinnerung sein. Im Juli 1995 wurde er an der Weser vorgestellt, nicht mal ein halbes Jahr später löste ihn die Dynamo-Dresden-Ikone Dixie Dörner ab.

Aad de Mos ist schon länger ohne Anstellung, hätte also genügend Zeit. Die Eredivisie hat die laufende Saison längst abgebrochen und Tabellenführer Ajax Amsterdam am grünen Tisch zum Meister gekürt. Aber De Mos macht Fußball in Zeiten der Pandemie keinen Spaß: »Das sind veredelte Trainingsspiele in einer Echokammer«, hat er festgestellt. »Ich finde da nichts dran.«

Unter den niederländischen Fans steht er damit absolut nicht allein. »Steril, klinisch und langweilig, ist oft das Urteil«, beschreibt Trouw die allgemeine Stimmung. 30.000 bis 70.000 Zuschauer wollen den Bundesligafußball mit angezogener Handbremse beim Sender Fox sehen, der die Partien im Nachbarland überträgt. Nur wenn Bayern München spielt, sind es etwa doppelt so viele. Fox ist trotzdem zufrieden: »Das sind drei bis viermal mehr als normal«, versichert Unternehmenssprecher Maarten van Rooijen gegenüber Trouw. Zumindest was den deutschen Fußball angeht. Es gibt aber bislang auch weit und breit keine Konkurrenz, möchte man hinzufügen, mal abgesehen von der belorussischen Liga, die hammerhart durchgespielt hat.

»Die Menschen sehen nun mal lieber Groningen gegen RKC Waalwijk«, erklärt Exspieler Arnold Bruggink, heute Kommentator bei Fox, das Sehverhalten seiner Landsleute. Aber die Marktschreier der Pay-TV-Sender verkaufen natürlich auch matschige Produkte als die frischesten Früchte. Und tatsächlich lassen die Fernsehstationen sich einiges einfallen. Wer sich am Sonntag abend bei Fox die Partie Augsburg gegen Köln anschaute, wunderte sich, wie viel Stimmung die paar hundert im Stadion zugelassenen Funktionäre und Reporter machten. Aber die Gesänge, das Trommeln und Pfeifen, die Ahs und Ohs kamen nicht von den Rängen. Sie werden den Übertragungen seit rund zwei Wochen aus der Konserve hinzugefügt. Das Prinzip ist aus US-amerikanischen Sitcoms geläufig, wo Gelächter künstlich eingespielt wird. »Alles Surrogat. Man fühlt sich doch ein wenig auf den Arm genommen«, hat Aad de Mos festgestellt.

Aber es kommt noch besser: Der japanische Technikkonzern Yamaha hat eine App entwickelt, mit der das Jubeln und Fluchen der Fans direkt vom heimischen Sofa als zusammengewebter Geräuschteppich auf die Lautsprecher des Stadions übertragen werden kann. Wie CNN online am 27. Mai berichtete, testete Yamaha die App schon Mitte Mai erfolgreich im 50.000 Zuschauer fassenden Shizuoka-Stadion des Erstligisten Jubilo Iwata.

Der Augsburger Spieler Florian Niederlechner hätte eine solche Klangkulisse in der Bundesligapartie gegen den 1. FC Köln am Sonntag sicherlich begrüßt. »Wegen der Scheißgeisterspielatmosphäre« habe er in der ersten Hälfte einen Elfmeter erballert, zitierte ihn das Kölsche Boulevardblatt Express. Kurz bevor er zur Vollstreckung antrat, habe der Kölner Verteidiger Toni Leistner dem Torwart zugerufen: »Du weißt, wo er immer hinschießt.« In einem vollen Stadion hätte er den Zuruf überhaupt nicht gehört, war sich Niederlechner sicher. So aber bekam er ihn mit und entschied sich spontan gegen seine Lieblingsecke. Darauf spekulierte der Kölner Schlussmann Timo Horn – und hielt den Strafstoß.

In England, wo die Liga in Kürze den Spielbetrieb wieder aufnimmt, will man im Fernsehen angeblich versuchen, das Publikum aus dem Archiv der Vor-Corona-Epoche computergesteuert auf die angestammten Plätze im Stadion zu projizieren – mit einer Technik, die das täuschend echt wirken lasse, wie seinerzeit im Film »Gladiator«. Der Phantasie sind da kaum Grenzen gesetzt. Der FC Seoul platzierte unlängst Sexpuppen als Zuschauerersatz auf den Hartplastikschalen und musste dafür umgerechnet 73.000 Euro Strafe an den südkoreanischen Verband bezahlen.