Unerwünschtes Gedenken

Daniel Hofmann/dpa Denkmal für die von den Nazis verfolgten Homosexuellen im Berliner Tiergarten

Schon seit Jahren fordern Aktivisten aus der Schwulenbewegung, Wissenschaftler und Prominente, dass der Deutsche Bundestag die Gedenkstunde, die er jährlich am 27. Januar anlässlich der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz abhält, auch den schwulen Männern, die Opfer des Faschismus wurden, widmen solle. Jahr für Jahr verweigert das Präsidium besagter Opfergruppe jedoch ein würdiges Gedenken. Wie nun bekannt wurde, gilt das auch für das kommende Jahr. Dann will der Bundestag im Rahmen seiner traditionellen Gedenkstunde an »1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland« erinnern, wie das Nachrichtenportal queer.de am 2. Juni berichtete.

Bereits 2018 hatte der Historiker Lutz van Dijk eine Petition gestartet, in der er die Forderung aufstellte, dass der Bundestag an verfolgte Homosexuelle, allen voran die KZ-Gefangenen mit dem »Rosa Winkel«, erinnern solle. Die Petition wurde seitdem von einer Reihe bedeutender Persönlichkeiten unterschrieben. So finden sich in der Liste der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner beispielsweise die Holocaustüberlebende und Antifaschistin Esther Bejarano, der Sexualwissenschaftler Martin Dannecker, der Historiker Günter Grau und der langjährige Kämpfer für die Gleichberechtigung und Rehabilitierung von schwulen Männern, Georg Härpfer.

Aufgrund der neuerlichen Absage eines Gedenkens für homo- und bisexuelle Naziopfer wandte sich van Dijk erneut an alle Mitglieder des Präsidiums des Bundestags und bedauerte in seinem Schreiben, dass sich diese für die Thematisierung des Jubiläums entschieden haben, »das das ganze Jahr Aufmerksamkeit erhalten sollte«. Zugleich hätte man sich damit gegen die »anerkennende Wahrnehmung« einer Gruppe ausgesprochen, die »immer wieder Diskriminierungen auch bei uns in Europa ausgesetzt ist« und in den meisten Teilen der Welt selbst Folter, Haft und Todesstrafe erleiden müsse.

Insgesamt sollen zwischen 1933 und 1945 rund 100.000 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sein. Etwa 57.000 Männer wurden nach Paragraph 175 verurteilt, der Homosexualität unter Strafe stellte. Nicht selten kam es vor, dass Männer, die nach besagter Strafrechtsregelung verurteilt worden waren, nach ihrer Haftstrafe in den Konzentrationslagern der Faschisten gequält wurden. Insgesamt 6.000 Männer sollen explizit wegen ihrer Homosexualität in KZ verschleppt worden sein.

Zwischen 53 und 60 Prozent der Betroffenen, die mit einem »Rosa Winkel« als Homosexuelle gebrandmarkt wurden, sollen dabei in den Vernichtungslagern zu Tode gekommen sein. Eine unbekannte Zahl Homosexueller wurde in psychiatrische Anstalten überwiesen. Außerdem wurden schwule Männer Opfer von Zwangskastrationen und verbrecherischen medizinischen Menschenversuchen, die für die Betroffenen nicht selten tödlich endeten.