Missstände aufgedeckt

Entwicklungsminister Gerd Müller warnte am Montag auf einer Pressekonferenz in Berlin vor einer jetzt drohenden Fluchtbewegung aus Afrika wegen der Coronapandemie. Während in vielen europäischen Ländern die entsprechenden Einschränkungen schrittweise wieder aufgehoben werden, kämpfen die Menschen in Afrika in der Tat noch gegen die erste Ausbreitung der Infektionswelle – und ums Überleben.

»Wir werden vor Hunger sterben, bevor das Coronavirus uns erwischt. Wir brauchen unseren Lohn, da wir nicht einmal Salz kaufen können. Wir haben Mühe, Miete zu zahlen. Warum bezahlt uns der Arbeitgeber nicht, wenn er das Geld hat?« Mit diesen Worten wandte sich der Textilarbeiter Thandi aus Swasiland, offiziell Königreich Eswatini, in der Zeitung IndustriALL Global Union der gleichnamigen internationalen Gewerkschaftsföderation vor wenigen Tagen an die Weltöffentlichkeit. Für ihn gibt es offensichtlich noch keinen Hoffnungsstreifen am Horizont, dass sich die Lage bald wieder ändert.

Absturz in Armut

Als in den USA und Europa von einem Tag auf den anderen die Shopping-Center geschlossen wurden, gingen die Umsätze bei den überall bekannten Modeketten schlagartig zurück. Diese stornierten ihre Bestellungen und die Lieferung bereits gefertigter Ware, denn das, was an Frühjahrskollektionen in die Läden sollte, lässt sich im Sommer und Herbst nicht mehr verkaufen. Die Hauptbetroffenen waren die Spinnerinnen, Färberinnen und Näherinnen in den Betrieben der Länder des Südens.

Thandi arbeitet in einer Fabrik in Matsapha in der Provinz Manzini, in der Bekleidung für die reichen Länder, vor allem die USA und die in Europa, hergestellt wird. Sein Kollege Sizwe aus Nhlangano fügt hinzu: »Als mein Kind krank wurde, hatte ich kein Geld, um es ins Krankenhaus zu bringen. Ich musste mir Geld borgen. Ich habe keine Ersparnisse.«

Unterstützung finden Thandi und Sizwe durch ihre Gewerkschaft »Amalgamated Trade Union of Swaziland (Atuswa)«. In einem Brief an den Präsidenten von Swasiland, Ambrose Mandvulo Dlamini, heißt es von der Gewerkschaft: »Wir hoffen aufrichtig, dass die laufenden Verhandlungen zwischen der Regierung, den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern zu dringenden Maßnahmen führen, um die Arbeitnehmer durch sofortige Zahlungen zu unterstützen, anstatt sie einer doppelten Krise durch Covid-19 und die Armut auszusetzen«. Mehr als 18.000 Arbeiterinnen und Arbeiter in der Textilwirtschaft haben seit dem Lockdown Ende März kein Geld mehr bekommen. Nach Angaben von Atuswa liegen diese Löhne bei nur 120 Euro pro Monat; der Absturz in die nackte Armut droht so ständig.

Das, was in Swasiland passiert, geschieht derzeit auch in Bangladesch, Thailand, Kambodscha, Indien und in vielen anderen Ländern. In den sogenannten Fabriken der Welt sind derzeit Hunderttausende arbeitslos. In vielen Fällen ohne Unterstützung durch Erwerbslosen- und andere Sozialversicherungen, weil die in diesen Ländern nur rudimentär oder gar nicht vorhanden sind.

Mehr als fraglich ist, ob sich nach einem Abklingen der Pandemie die Situation rasch wieder wenigstens leicht verbessert. Ähnlich wie die Automobil- leidet auch die Bekleidungsindustrie unter einer seit längerem anhaltenden Überproduktionskrise. »Die Kleiderschränke sind voll«, vermerkte Trigema-Chef Wolfgang Grupp bereits 2028 im Schwäbischen Tagblatt. Und die Kinderhilfsorganisation »Terre des hommes« schreibt in ihrer Juni-Ausgabe zur Situation einer Baumwollspinnerin in Indien: »Es wird nicht schnell wieder aufwärtsgehen. Denn auch in den Konsumentenländern sinken die Einkommen vieler Menschen.« Viele Verbraucherinnen und Verbraucher werden angesichts der unmittelbaren Erfahrung mit Kurzarbeit und Jobunsicherheit das Geld eher zusammenhalten, als neue Kleidung zu kaufen.

Automatisierte Produktion

Die Pandemie ist allerdings nicht die eigentliche Ursache für die Krise, unter der die Beschäftigten im »Süden« zu leiden haben. Aber sie deckt die Missstände der kapitalistischen Wirtschaft schonungslos auf. Viele der oben genannten Länder sind in hohem Maße abhängig von nur ein oder zwei Wirtschaftsbranchen. Genau diese leben aber von der billigen Arbeitskraft, es ist die einzige »Ware«, die die Menschen in diesen Ländern anbieten können. Und dies ist wegen der Automatisierung in der Produktion extrem gefährdet. Durch die Digitalisierung können zum Beispiel Sportschuhe nahezu komplett von Maschinen gefertigt werden. »Der Einsatz der neuen Produktionstechnologien und Produktionskapazitäten macht uns flexibler und wirtschaftlicher«, heißt es auf der Homepage von Adidas. Wie groß die Bedrohung für die Textilarbeiterinnen und -arbeiter allein in Südostasien ist, zeigte die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) schon 2016 in einer Studie mit dem Titel »ASEAN in Transformation«. Die ILO kommt zu dem Schluss, »dass die Textil- und Schuhindustrie am anfälligsten für die umfangreiche technologische Verdrängung von Arbeitnehmern« ist. In den Staaten der Südostasiengemeinschaft ASEAN arbeiten neun Millionen Menschen, vor allem Frauen, in dieser Branche. Zirka 64 Prozent der Arbeitsplätze in Indonesien, 86 Prozent in Vietnam und gar 88 Prozent in Kambodscha sind in besonderem Maße den Risiken der Automatisierung ausgesetzt.»