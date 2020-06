»Ein Schuldenschnitt für die Kommunen bleibt notwendig«

Soeren Stache/dpa Öffentliche Badeeinrichtungen werden andernorts dem Verfall überlassen (Kleinmachnow, 27.5.2020)

Wie war es vor dem Ausbruch der Pandemie um die finanzielle Ausstattung der Städte und Gemeinden bestellt?

In den vergangenen Jahren hat sich die Zweiteilung zwischen den Kommunen verschärft. Die relativ wohlhabenden Kommunen konnten in dieser Zeit Schulden abbauen. Bei jenen, denen das Wasser schon länger bis zum Hals steht, hat derweil die Verschuldung weiter zugenommen. Dieses Auseinanderdriften ist sehr bedenklich. Insgesamt hat sich ein immenser Investitionsbedarf von weit über 100 Milliarden Euro angestaut. Da geht es etwa um Schulen und Kitas. Dieser Bedarf ist ungedeckt, wir schieben ihn seit langer Zeit vor uns her. Das war die Situation beim Ausbruch der Coronapandemie.

Was hat sich dann geändert?

Die Lage hat sich weiter verschärft. Denn nun kommen zu den bestehenden Engpässen schwerwiegende Einnahmeeinbrüche bei der Gewerbesteuer hinzu. Wenn die Bundesregierung jetzt nicht mit dem kürzlich beschlossenen Konjunkturpaket für Entlastung sorgen würde, käme es im nächsten Jahr zu einem fürchterlichen Kahlschlag bei den kommunalen Leistungen. Drastische Sparmaßnahmen wären unvermeidbar gewesen. Für die Kommunen – und damit für die Menschen, die dort leben – ist Entlastung durch Bund und Länder daher ungeheuer wichtig.

Was würde ein solcher Kahlschlag konkret bedeuten?

Die Gebühren für kommunale Leistungen würden erhöht werden, was Menschen mit geringem Einkommen besonders stark trifft. Außerdem würden notwendige Investitionen nicht vorgenommen werden, etwa an Schulen und Schwimmbädern. Am schlimmsten aber wären wohl die Kürzungen bei den sogenannten freiwilligen kommunalen Leistungen. Das fängt bei der Kultur an und geht weit in die soziale Infrastruktur hinein: Frauenhäuser, Erziehungsberatung, Jugendarbeit, Altenklubs, Nachbarschaftstreffen – all das sind Leistungen, auf die keine Rechtsansprüche bestehen und die dementsprechend zuerst gestrichen werden, wenn das Geld zu knapp wird. Ein solcher Kahlschlag konnte nun erst mal abgewendet werden, weshalb auch unsere Mitgliedsorganisationen beruhigter sind.

Wie entlastet das Konjunkturpaket die Kommunen?

Einerseits übernimmt der Bund einen Teil der Unterbringungskosten im sozialen Bereich, was die Kommunen um vier Milliarden Euro entlastet. Hinzu kommt ein teilweiser Ausgleich von Bund und Ländern für die kommunalen Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer. Das ist eine wichtige Maßnahme. Natürlich hätten wir uns mehr gewünscht, nämlich dass die Krise genutzt wird, um mit einem Schuldenschnitt einen Neuanfang zu machen. Schließlich ist die Altschuldenlast erdrückend. Es wäre wichtig gewesen, den hochverschuldeten Städten und Gemeinden die Chance auf einen Neuanfang zu geben. Unter dem Strich kann man aber mit dem kommunalen Entlastungsprogramm zufrieden sein.

Leistet das Programm einen Beitrag zum Abbau der Ungleichheit zwischen den Kommunen?

Nein. Um das zu erreichen, hätte es einen Abbau der Altschulden gebraucht, wie ihn Finanzminister Olaf Scholz auch vorgeschlagen hatte. Das nun beschlossene Paket macht es den Kommunen aber leichter, sich an bestehenden Investitionsprogrammen zu beteiligen und Investitionen vorzuziehen. Hinzu kommen die erwähnten Erleichterungen bei der Gewerbesteuer, von denen alle Kommunen profitieren. Ein regionaler Ausgleich wird mit diesem Programm aber nicht eintreten.

Was bräuchte es mittelfristig, um gerade auch die schwachen Gemeinden dauerhaft auf ein solides finanzielles Fundament zu stellen?

Wichtig wäre weiterhin ein Schuldenschnitt, damit die Kommunen, die sich nicht mehr selbst aus der Misere befreien können, wieder festen Grund unter den Füßen haben und neu durchstarten können. Einen entsprechenden Plan hatte das Finanzministerium schon vor der Coronakrise vorgelegt. Der Ansatz bleibt richtig, deshalb ist es sinnvoll, dafür politisch einzutreten.