Regime-Change in Malawi?

REUTERS/Eldson Chagara Wahlfälschung konnte er nicht geltend machen, wegen »Unregelmäßigkeiten« wird in Malawi dennoch neu abgestimmt: Oppositionskandidat Lazarus Chakwera in Lilongwe (4.2.2020)

Am 23. Juni soll in Malawi die Neuauflage der Präsidentschaftswahlen vom 21. Mai 2019 durchgeführt werden. Dabei wird nicht nur ein Kampf traditioneller Eliten und Clans um die »Fleischtöpfe« geführt, sondern auch um die politökonomische Positionierung gegenüber China. Eine Abkehr von Beijing stünde ein Präsident Peter Mutherika jedoch im Weg. Anders als in Burundi im vergangenen Monat hat der amtierende Staatschef schlechte Karten, der »Regime-Change« wird wohl stattfinden.

Am 8. Mai wies Malawis Oberstes Berufungsgericht den Einspruch Mutharikas und der Wahlkommission (MEC) gegen das Urteil des Hohen Gerichts von Lilongwe zurück. Das hatte am 3. Februar den Beschluss gefasst, die Präsidentschaftswahl von 2019 zu annullieren und binnen 150 Tagen, also bis zum 2. Juli 2020, zu wiederholen. Das Gericht machte »gehäufte Anwendung von Tipp-Ex (…) und systematische und schwere Unregelmäßigkeiten« der MEC geltend, schrieb ein geändertes Wahlverfahren vor und ließ keine neuen Kandidaten zu, wie Al-Dschasira am 8. Mai berichtete. Vom Parlament zwar abgesegnet, verweigert Mutharika dem neuen Wahlgesetz seine Unterschrift mit der Begründung, es sei nicht verfassungsgemäß. Demzufolge soll der Präsident nur mit absoluter statt wie bisher mit relativer Mehrheit gewählt werden.

Jane Ansah, bis zum 22. Mai Präsidentin des MEC, trat zurück, nachdem sie für den vermeintlich irregulären Verlauf der 2019er Wahl verantwortlich gemacht worden war. Frauenorganisationen sahen darin ein »sexistisches und diskriminierendes Urteil« und solidarisierten sich öffentlich zu Tausenden mit der ersten weiblichen Generalstaatsanwältin des Landes und früheren höchsten Richterin. Am Sonntag ernannte Mutharika nun den Obersten Richter Chifundo Kachale zum MEC-Vorsitzenden – laut Radio France International, eine Entscheidung, die sowohl von der regierenden Partei als auch von der Opposition »hoch angesehen« werde.

Den populären Staatspräsidenten nach lateinamerikanischem Muster abzusetzen, ist bisher gescheitert – der oppositionelle Vorwurf, die Wahlen gefälscht zu haben, wurde fallengelassen. Statt dessen hatte das Gericht den gewählten Vizepräsidenten ab- und den bis Mai 2019 als Vize amtierenden Saulos Chilima wieder eingesetzt. Der 47jährige Topmanager von Unilever und Coca-Cola, zuletzt CEO bei Airtel Malawi, hatte ein Jahr zuvor Mutharika die Gefolgschaft gekündigt. Nach einem erbitterten Wahlkampf wurde Chilima nur Dritter hinter Lazarus Chakwera von der größten Oppositionspartei MCP, dem mit 34,5 Prozent nur 160.000 Stimmen zum Wahlgewinner Mutharika fehlten. Erwartbar setzte im Anschluss eine Kampagne der britisch dominierten Presse ein, wurden Protestdemonstrationen organisiert und das Gericht angerufen.

Im März schlossen sich neun Oppositionsparteien zu dem Bündnis »Tonse Alliance« unter Führung der Doppelspitze Chakwera und Chilima zusammen und verteilen schon vor der Wahl das Fell des Bären: Der Deal sieht Chakwera als Präsidenten vor, Chilima als Superminister für Finanzen und Staatsbetriebe, der »eine Million Jobs schaffen, den öffentlichen Sektor reformieren und die Ökonomie restrukturieren« will, wie die Onlinezeitung Nyasa Times am 4. Juni berichtete. Die beiden wollen den in den vergangenen Jahren gewachsenen Einfluss Beijings zurückdrängen. Das veranlasste den chinesischen Botschafter H. E. Liu Hongyang am 28. Mai zu einem ausführlichen Artikel der in Malawi führenden Tageszeitung Daily Times über die solidarisch-freundschaftlichen Beziehungen beider Länder: »Das Missverständnis und die Voreingenommenheit einiger weniger repräsentiert nicht die Ansichten der meisten, geschweige denn die Wahrheit.«