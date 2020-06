Pjöngjang kappt Kommunikationskanäle

EPA/LEE KI-TAE/dpa Schon am 17. März 2009 schickten antinordkoreanische Aktivisten riesige Luftballons mit Propagandamaterial über die Grenze

Nordkorea hat die Abschaltung sämtlicher Kommunikationskanäle von Regierung und Militärs mit Südkorea angekündigt. Dies sei ein erster Schritt der Regierung in Pjöngjang, die Verbindung zwischen beiden Ländern vollständig abzubrechen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Der Schritt hatte sich zuvor abgezeichnet: Pjöngjang hatte Seoul in den Tagen zuvor wiederholt vorgeworfen, nichts gegen Propagandaaktionen südkoreanischer Provokateure an der Grenze zu unternehmen, die sich gegen die Regierung in Nordkorea richten. Bereits vergangene Woche hatte Kim Yo Jong, Schwester von Staatschef Kim Jong Un, und Vizedirektorin der für die Beziehungen zu Südkorea zuständigen Abteilung mit dem Rückzug Pjöngjangs aus einem Militärabkommen mit Seoul gedroht.

Am Dienstag morgen beantworteten nordkoreanische Beamte nicht den routinemäßigen täglichen Anruf beim Verbindungsbüro in der Grenzstadt Kaesong, wie eine Sprecherin des Vereinigungsministeriums in Seoul bestätigte. Auch die Hotlines zwischen dem südkoreanischen Präsidialamt und dem Büro von Kim in Pjöngjang sind von der Maßnahme betroffen. Das Büro von Präsident Moon Jae In hielt sich zunächst mit Reaktionen zurück. Im April 2018 hatten Moon und Kim im Grenzort Panmunjon bei ihrem ersten von drei Gipfeln versprochen, sich regelmäßig treffen, über ihre Hotline anrufen sowie ein Kommunikationsbüro in Kaesong öffnen zu wollen.

Der Regierung in Seoul warfen die nordkoreanischen Staatsmedien »verräterisches und durchtriebenes Verhalten« vor. Das Kappen der Leitungen sei nur der erste Schritt, um »alle Kontaktwege« abzuschneiden. Es war von »widerlichem Gesindel« die Rede, das sich feindselig gegen Pjöngjang verhalten habe, ohne dass die Aktionen an der Grenze direkt benannt wurden. Zuletzt hatten Provokateure Ende Mai mit riesigen Heißluftballons etwa eine halbe Million Flugblätter in Richtung Nordkorea geschickt. Das Vereinigungsministerium in Südkorea erklärte zuletzt, ein gesetzliches Verbot der Flugblattaktionen sei bereits geplant. (AFP/dpa/Reuters/jW)