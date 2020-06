Halle. Fußballdrittligist Hallescher FC hat Trainer Ismail Atalan nach nur fünf Spielen wieder entlassen. Der Klub hatte am Sonnabend 1:5 beim FSV Zwickau verloren und steht auf dem 17. Tabellenplatz. »Die Art und Weise des Auftritts im Spiel gegen den direkten Konkurrenten aus Zwickau ließ uns keine andere Wahl«, erklärte Präsident Jens Rauschenbach am Montag. »Wir wollen für die letzten acht Saisonspiele einen neuen Impuls setzen.« Atalan hatte in fünf Partien nur einen Punkt geholt. Nachfolger Florian Schnorrenberg (43) wird heute gegen Waldhof Mannheim erstmals auf der Bank sitzen. (sid/jW)