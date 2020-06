Es bleibt spannend

Der »Bund Deutscher Karneval« (BDK) will trotz Corona auch im kommenden Winter feiern. Die sogenannte närrische Session 2020/21 werde nicht abgesagt. Die Entwicklung der Coronapandemie sei regional so unterschiedlich, dass jeder Karnevalsverein selbst entscheiden müsse, wie er auf die Lage reagiere, sagte BDK-Präsident Klaus-Ludwig Fess am Montag im saarländischen Bexbach. Das habe der BDK bei einer virtuell abgehaltenen Sitzung mit seinen angeschlossenen Landes- und Regionalverbänden entschieden. Einige Vereine wie in Ludwigshafen oder in Euskirchen hätten ihre Veranstaltungen bereits abgesagt. Man könne aber auch nach neuen Modellen oder alternativen Formen suchen, so Fess, und »überlegen, ob man Dinge in abgespeckter Form macht« und dabei möglicherweise wieder mehr zu regionalen Ursprüngen zurückkomme. Der BDK habe dazu eine Orientierungshilfe als eine »Art Kompass« herausgegeben. Noch sei die Entwicklung in der Pandemie unvorhersehbar. Für Fess ist klar, dass die Session am 11.11. beginnt: »Aber wie, das wird spannend werden.« (dpa/jW)