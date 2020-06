Industrie am Tiefpunkt

imago images/Eibner Die Produktion in den meisten Fabriken fährt erst langsam wieder hoch (VW-Werk in Zwickau, 25.2.2020)

Der Einbruch der Produktion in der deutschen Industrie hat sich nochmals verschärft. Der konjunkturelle Tiefpunkt sei erreicht, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium am Montag. »Mit der schrittweisen Lockerung der Schutzmaßnahmen und der Wiederaufnahme der Produktion in der Automobilindustrie setzt nun die wirtschaftliche Erholung ein«, so die Hoffnungsbotschaft aus dem Hause des zuständigen Ministers Peter Altmaier (CDU).

Allerdings rechnen viele Unternehmen wegen der Coronakrise auch in den kommenden drei Monaten mit einem Produktionsrückgang, wie eine Umfrage des Ifo-Instituts ergab. »Aber das bedeutet nur, dass der Sturzflug nun flacher wird«, erklärte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe.

Von März auf April sackte die Fertigung im produzierenden Gewerbe im Monatsvergleich um 17,9 Prozent ab, zum Vorjahresmonat betrug das Minus nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sogar 25,3 Prozent. Dies sei der stärkste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe 1991, teilte die Wiesbadener Behörde mit. Von Februar auf März 2020 hatte sich die Produktion überarbeiteten Zahlen zufolge um 8,9 Prozent verringert.

»Die ganze Dramatik der Coronapandemie tritt jetzt zutage. Das künstliche Koma der deutschen Volkswirtschaft macht sich nun massiv negativ in den Wirtschaftsdaten für den April bemerkbar«, kommentierte der Chefökonom der VP Bank, Thomas Gitzel.

In der Automobilindustrie brach die Produktion dem Bundesamt zufolge im Vergleich zum Vormonat um 74,6 Prozent ein. Auf dem Bau gab es nur ein Minus von 4,1 Prozent. Insgesamt sei die Industrieproduktion in Deutschland so niedrig wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr, erklärte Konjunkturexperte Nils Jannsen vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW). Die Erholung werde »deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen als der Absturz«. Jannsen prognostizierte: »Zudem wird das Investitionsklima weltweit wohl noch auf absehbare Zeit rauh bleiben, da die Unsicherheit über die zukünftigen wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie weiterhin hoch ist und die Eigenkapitalbasis vieler Unternehmen durch die jüngsten Absatzeinbrüche deutlich geschwächt wurde.« Dies werde der auf die Herstellung von Investitionsgütern spezialisierten deutschen Wirtschaft wohl noch für geraume Zeit zu schaffen machen.

Während die Produktion nur langsam wieder aufgenommen wird, floriert der Börsenhandel. Mit einem Zuwachs von bis zu rund 18 Prozent in den vergangenen zehn Handelstagen hat der Dax einen Großteil des vierwöchigen Coronacrashs bis Mitte März wieder aufgeholt. Am Montag startete die Frankfurter Börse mit einem Kurs des Leitindex von mehr als 12.700 Punkten. Mitte März waren die Werte bis auf 8.400 Punkte abgesackt. (dpa/Reuters/jW)