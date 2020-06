Frauen und Kids zuletzt

Jens Büttner/dpa Babykleidung hängt an einer Wäscheleine bei einem Protest für den Erhalt einer Geburtenstation. (Crivitz, 14.4.2020)

Im Kapitalismus müssen Patienten Profit bringen. Die Coronakrise ändert daran nichts. Seit dem vergangenen Jahr fährt das kommunale Kreiskrankenhaus im thüringischen Schleiz wegen roter Zahlen einen drastischen Sparkurs. Die einzige Geburtsstation im Saale-Orla-Kreis ist bereits zu, 15 Mitarbeiter der Küche wurden entlassen; und der Abbau nimmt kein Ende. Am Sonnabend demonstrierten rund 500 Beschäftigte und Anwohner in der 9.000-Einwohner-Stadt für den Erhalt ihrer Klinik. Philipp Motzke von der Gewerkschaft Verdi klagte gegenüber dem Rundfunksender MDR Thüringen während der Kundgebung über seit langem praktizierte Geheimnistuerei: »Die Mitbestimmung des Betriebsrats wird weiterhin eingeschränkt.«

Nach Angaben eines Sprechers des Betriebsrats hat die Klinikleitung nun angekündigt, auch die Radiologie zu verkaufen. Sie solle als Röntgenpraxis weiterbetrieben werden. Zudem sei geplant, die Intensivmedizin zu reduzieren und weitere Beschäftigte zu entlassen. Geschäftsführer Rolf Delker wolle einen Teil der Einrichtung an einen Kooperationspartner verpachten, so der Betriebsrat. Daraus solle dann eine Seniorenresidenz für etwa 60 Bewohner werden. Erhalten bleiben soll demnach nur die Chirurgie, die Notaufnahme und die Station für Inneres, also alles, was Geld bringt.

Obwohl die Klinik als Tochtergesellschaft des Greizer Krankenhauses in kommunaler Hand des Nachbarkreises ist, gab sich der Landrat des Saale-Orla-Kreises, Thomas Fügmann (CDU), im Gespräch mit dem Rundfunksender weitgehend unwissend. Am kommenden Donnerstag sei er zur Aufsichtsratssitzung der Klinik geladen. »Und dann erwarte ich letzten Endes einen genauen Einblick in das Sanierungskonzept«, so Fügmann.

Eine Teilnehmerin der Demonstration erklärte ihre Befürchtung, die Region könne weiter abgehängt werden, »weil wir dann keine medizinische Versorgung hier mehr haben«. Eine Hebamme, die bis zur Schließung des Kreißsaals in Schleiz tätig war, bekräftigte, sie habe »so eine Wut« auf die Entscheider im knapp 40 Kilometer entfernten Greiz. Die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) hatte vor knapp zwei Monaten mitgeteilt, dass die Einrichtung in Schleiz sich künftig dem Schwerpunkt Altersmedizin widmen werde. Grund dafür sei die sich verschlimmerte »finanzielle Schieflage«.

Auch im Greizer Krankenhaus wird mit dem Rotstift gearbeitet. Laut Verdi soll dort die Physiotherapie ausgegliedert und die Radiologie ebenfalls verkauft werden. Die Kinderstation sei bereits geschlossen und die Geburtshilfe eingeschränkt. Die kommunale Krankenhaus-GmbH begründet dies auf ihrer Internetseite mit »der aktuellen Personalsituation«. Man biete für Kinder und Jugendliche noch von montags bis freitags eine vorstationäre Diagnostik an. Zwar könne die Unfallchirurgie noch Knochenbrüche bei Kindern behandeln. »Auch Schwangere, bei denen eine komplikationslose Geburt erwartet wird, werden weiterhin betreut«, heißt es. Krankheiten, die einen Kinderarzt erforderten, könne man aber nicht mehr behandeln. Auch Risikoschwangere dürften nicht mehr in Greiz entbinden. Dorthin verweist nun aber die Schleizer Einrichtung, seit sie »die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe bis auf weiteres stillgelegt« hat.

Dass Kreißsäle sowie Frauen- und Kinderstationen zuerst dichtgemacht werden, wenn die Einnahmen sinken, ist nichts Neues. Diese Fachbereiche rentieren sich für die Einrichtungen am wenigsten. Laut Bundesgesundheitsministerium schrumpfte die Zahl der Geburtskliniken in Deutschland von 1.186 im Jahr 1991 auf 672 im Jahr 2017. Laut Krankenhausreport des Statistischen Bundesamtes verfügte 2015 weniger als ein Fünftel der verbliebenen knapp 2.000 Kliniken über eine Kinderstation – Tendenz fallend.