Kontroverse Autoprämie

Peter Steffen/dpa Nachverhandelt wird nicht, eine Autokaufprämie für Verbrenner wird es nicht geben (Wolfsburg, 4.12.2018)

SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken hat die Absage an eine Autokaufprämie für Verbrenner im Konjunkturpaket der großen Koalition gegen Kritik der Gewerkschaften verteidigt. Es stehe außer Zweifel, dass die Automobilindustrie und ihre Zulieferer als wichtige Schlüsselindustrie unterstützt werden müsse, sagte Esken am Montag im Bayerischen Rundfunk. Doch die Unterstützung müsse »nach vorne in die Zukunft« gehen, meinte sie. Deshalb habe die Bundesregierung entschieden, nur »zukunftsfähige Antriebe« zu fördern.

Für Kritik von der IG Metall, die gerade in der Autoindustrie viele Mitglieder hat, zeigte Esken zwar Verständnis. »Ich kann aber nicht nachvollziehen, wenn man sagt, man hätte die Branche im Stich gelassen«, sagte sie.

Zuvor hatte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann die Haltung der SPD zum Konjunkturpaket stark kritisiert: »Die rigorose Ablehnung einer Unterstützung der Hunderttausenden von Beschäftigten, die heute um ihren Arbeitsplatz bangen, mit Aussagen wie ›Kein Cent für Benziner und Diesel‹, führt zu einem massiven Vertrauensverlust der Beschäftigten der Autoindustrie und angrenzender Branchen gegenüber der Sozialdemokratie«, sagte Hofmann der Augsburger Allgemeinen vom vergangenen Freitag.

Dies wies wiederum SPD-Chef Norbert Walter-Borjans zurück. »Alle wissen, dass wir im Konjunkturpaket sehr viel für die gesamte Wirtschaft getan haben«, behauptete er. Auch die Autoindustrie profitiere »massiv« von der im Gesamtpaket beschlossenen Förderung von Forschung und Entwicklung, betonte Walter-Borjans. »Da werden Milliarden investiert.« Walter-Borjans forderte seinerseits von den Autokonzernen mehr Einsatz für Nachhaltigkeit, beispielsweise durch den Bau klimafreundlicher Elektroautos. Der SPD-Chef bekräftigte am Montag bei einer Videokonferenz in Berlin, dass es bei der Kontroverse um eine generelle Autoprämie nicht um Nachverhandlungen gehe.

Die große Koalition hatte sich vergangene Woche in ihrem 130 Milliarden Euro schweren Konjunkturpaket in der Coronakrise auf eine stärkere Förderung von Elektroautos verständigt. Der unter anderem von der Automobilbranche zuvor vehement geforderten Kaufprämie auch für Diesel und Benziner erteilten Union und SPD dagegen ein Absage. (dpa/AFP/jW)