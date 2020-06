Kontakt-App für BRD soll kommen

Stefan Jaitner/dpa Startbildschirm der geplanten »Corona-Tracing-App« für die Bundesrepublik (2.6.2020)

Die für die Bundesrepublik geplante »Corona-Tracing-App« zur Unterstützung der unterbesetzten Gesundheitsämter bei der Rückverfolgung von Infektionswegen steht offenbar kurz vor der Fertigstellung. Die Anwendung für Mobilgeräte soll in der kommenden Woche präsentiert und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Das erklärte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, am Montag in Berlin. Den genauen Tag nannte er jedoch nicht.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) machte gegenüber der Rheinischen Post vom Montag deutlich, dass die App »auf allen Endgeräten genutzt werden können« soll. Die langwierige Entwicklungszeit – die Anwendung sollte ursprünglich bereits im April fertiggestellt sein – erklärte Spahn unter anderem damit, dass Vorgaben bei Datenschutz, Datensicherheit und Energieeffizienz zu erfüllen seien. Um eine möglichst hohe Akzeptanz in der Bevölkerung zu gewährleisten, plant die Bundesregierung zudem eine breit angelegte Werbekampagne. Sollten »in den kommenden Wochen einige Millionen Bürger« die Anwendung auf ihrem Mobilgerät installieren, sei er schon zufrieden, so Spahn.

Der Minister bekräftigte, dass die Regierung keine gesonderte gesetzliche Grundlage für die App anstrebe. Diese fordern allerdings sowohl Die Linke wie auch Bündnis 90/Die Grünen, um unter anderem die parlamentarische Kontrolle zu gewährleisten. Datenschützer argumentieren, dass ein Gesetz den Zugriff auf die erhobenen Daten regulieren könne. Bundesgesundheitsminister Spahn dagegen findet laut Rheinischer Post, in der Datenschutzgrundverordnung sei alles Notwendige eindeutig geregelt – etwa zur Freiwilligkeit und zur ausdrücklichen Einwilligung für jede Nutzung der Daten.

Die im Auftrag der Bundesregierung von den IT-Konzernen SAP und Deutsche Telekom federführend entwickelte »Tracing-App« soll helfen, Infektionsketten leichter zu erkennen und nachzuverfolgen (siehe jW vom 29.4.). Wird ein Nutzer positiv getestet und dieser Status in der App erfasst, sollen andere Anwender anonym informiert werden, dass sie sich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten haben. (dpa/jW)